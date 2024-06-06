مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

يحتضن استاذ القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الخميس مباراة مهمة للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة التي تقام أمام أكثر من 60 ألف متفرج مصري، تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

تأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بالإضافة إلى مصر وبوركينا فاسو كل من جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على منتخب جيبوتي في القاهرة بنتيجة 6 ـ صفر، بينما فاز في المباراة الثانية على منتخب سيراليون بهدف للاشيء في المباراة التي أقيمت على ملعب “صامويل دي كانيون” في ليبيريا.

بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط حيث تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بنتيجة 1 ـ 1، بينما تمكن من الفوز في المباراة الثانية أمام إثيوبيا بثلاثة أهداف للاشيء.

وتأتي غينيا بيساو في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط، ثم سيراليون في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وفي المركز الخامس إثيوبيا بنقطة واحدة ثم جيبوتي في المركز الأخير بدون نقاط.

تشكيلة مباراة مصر أمام بوركينا فاسو

وفقا لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن تضم تشكيلة المنتخب المصري في حراسة المرمى، محمد الشناوي، وفي خط الدفاع، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد، وفي خط الوسط، مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

تشكيلة منتخب بوركينا فاسو أمام مصر

يتوقع أن تضم تشكيلة منتخب بوركينا فاسو، في حراسة المرمى: كوفي كواكو، وفي خط الدفاع، عيسى كابوري وأيسوفو دايو وإدموند تابسوبا وستيف ياجو، وفي خط الوسط، بلاتي توريه وجوستافو سانجاري وغسماعيلا أويدراجو، وفي خط الهجوم، دانجو واتارا ومحمد كوناتي ولاسينا تراوري.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

يلعب منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة ضمن تصفيات كأس العالم.

ويواجه منتخب الفراعنة نظيره منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

يمكن متابعة مباراة مصر وبوركينا على شبكة قنوات beIn Sports الناقل الحصري للتصفيات، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة beIn Sports 1.

ويمكن متابعة اللقاء أيضا على قناة تايم سبورت المصرية الأرضية وهي قناة مفتوحة، ويعلق على المباراة من خلالها طارق الأدور ومحمد الكواليني.

وتنقل مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية المباراة أيضا عبر قناة SSC Sports 1، ويعلق عليها المعلق المصري مدحت شلبي.