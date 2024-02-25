موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة

مع بقاء 13 مباراة متبقية في موسم الليغا 2023 – 2024، يتفوق ريال مدريد بفارق 6 نقاط على جيرونا في صدارة الترتيب. كان من الممكن أن يتمتع الريال بميزة أكبر لو لم يخسر نقاطا في اثنتين من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.

يوم الأحد، يستضيف فريق كارلو أنشيلوتي فريق إشبيلية، الذي ابتعد عن خطر الهبوط في الأسابيع الأخيرة بفضل عدم هزيمته في 4 مباريات تحت قيادة كيكي سانشيز فلوريس، الذي تم تعيينه كمدرب في ديسمبر/كانون الأول.

يمر إشبيلية بموسم سيئ، حيث يحتل المركز الخامس عشر بفارق 7 نقاط فقط عن المراكز الثلاثة الأخيرة، فقد فازوا في مباراتين وتعادلوا في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني.

طوال هذا الموسم، قام إشبيليه بتغيير المدربين ثلاث مرات. وخرجوا من دوري أبطال أوروبا، واحتلوا المركز الرابع في مجموعتهم برصيد نقطتين فقط من ست مباريات.

ستقام مباراة الجولة 26 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، إسبانيا، يوم الأحد 25 فبراير/شباط.

سيكون حكم المباراة هو إيسيدرو دياز دي ميرا إسكوديروس، بينما سيكون الحكمان المساعدان هما دييغو سانتارسولا أغوادو وإيفان هيرنانديز راموس، والحكم الرابع سيكون كارلوس فرنانديز بورجو، وبابلو جونزاليس فويرتيس سيكون حكم الفيديو المساعد.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

يتمتع ريال مدريد بسجل مثير ضد إشبيلية، حيث فاز في 36 من أصل 57 مباراة لعبها الفريقان، مقابل 16 انتصارا لإشبيلية.

لم يخسر ريال مدريد في آخر 10 مباريات ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، وهي أطول مدة له على الإطلاق، أما إشبيلية لم يحقق أي فوز في آخر 45 مباراة خارج أرضه ضد برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وتعادل إشبيلية مع ريال مدريد 1-1 على أرضه في مباراة العودة العام الماضي ويمكن أن يتجنب الهزيمة مرتين أمام الريال في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 2004-2005.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مديريد وإشبيلية

يمكن متابعة مباراة ريال مديريد وإشبيلية اليوم الأحد على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، وتحديدا على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.