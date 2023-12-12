موعد الرقصة الأخيرة.. مباراة الوداع بين رونالدو وميسي

أكد نادي إنتر ميامي الأميركي، الثلاثاء، مشاركته في البطولة الثلاثية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية ضمن أحداث موسم الرياض والتي تضم أيضاً فريقي النصر والهلال السعوديين.

وستكون الدورة وفقاً لبيان سابق لهيئة الترفيه السعودية بمثابة الرقصة الأخيرة والمباراة الوداعية بين أسطورتي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

ومن المقرر إقامة المباراة التي تجمع بين النصر وإنتر ميامي في الأول من شباط/فبراير المقبل.

وقال الفريق الأميركي في منشور له على حسابه في منصة “إكس“: سنلعب مباراتين في المملكة العربية السعودية في كأس موسم الرياض كجزء من جولتنا الدولية الأولى.. في شكل بطولة سنواجه نادي الهلال الإثنين 29 كانون الثاني/يناير 2024، فيما يواجه النصر الخميس، في الأول من شباط/فبراير”.

Adding a stop to our Preseason International Tour??



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في منشور على حسابه الرسمي في “إكس” خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن الدورة الثلاثية بين النصر والهلال وإنتر ميامي، خلال موسم الرياض على أن تكون مطلع شباط/فبراير، ووصف الحدث بأن المواجهة بين رونالدو وميسي “سيكون حديث العالم وتحت وسم الرقصة الأخيرة”.

كأس موسم الرياض بطولة ثلاثية تجمع نادي انتر ميامي مع أندية الهلال و النصر على ملعب Kingdom Arena ❤️??



?️ فبراير ٢٠٢٤ #RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/LTl1OrPMxe — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

وأعلن إنتر ميامي أيضاً أنه خلال جولته العالمية، سيلعب مباراة ودية مع تشكيلة من أبرز لاعب الدوري في هونغ كونغ يوم 4 شباط/فبراير المقبل.

وقال خورخي ماس، أحد ملاك الفريق الأميركي في بيان: “نحن متحمسون للغاية لزيارة هونغ كونغ وآسيا للمرة الأولى”.