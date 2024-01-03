فريق التحرير

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مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بث مباشر في الدوري المغربي 2024

يستضيف الوداد الرياضي فريق الرجاء البيضاوي في ديربي منتظر بالدوري المغربي لكرة القدم على ملعب البشير بمدينة المحمدية.

فريق التحرير
مشاهدة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024
مشاهدة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024

 يمكنك اليوم مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بث مباشر في ديربي منتظر بالدوري المغربي لكرة القدم على ملعب البشير بمدينة المحمدية.

وتأتي المباراة ضمن ضمن منافسات الجولة الــ14 من منافسات الدوري المغربي.

ويحتل الوداد الترتيب الثالث في جدول الدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة لعبها هذا الموسم وله مباراة مؤجلة، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

ويسعى الوداد لتقليص فارق النقاط بينه وبين غريمه الآزلي الرجاء، مستغلاً الأرض والجمهور.

أما الرجاء  فيأتي بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الجيش الملكي متصدر الترتيب، حيث لعب 13 مباراة فاز  بـ7 منها وتعادل في 6 مباريات، ولم يتعرض لأي خسارة.

ويدخل فريق الرجاء المباراة بشعار الانتصار من أجل خطف الصدارة الدوري المغربي.

في هذا التقرير سنتعرف معًا على موعد مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024، وكيفية متابعتها عبر التلفزيون.

موعد مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024

المباراة: الوداد والرجاء

اليوم: الأربعاء

التاريخ: 3 يناير 2024

الساعة: 4 مساءً بتوقيت المغرب، 5 بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية.

الملعب: ملعب البشير بالمحمدية.

مشاهدة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024

تشكيل الرجاء المتوقع أمام الوداد

الزنيتي – حارس المرمى

بولكسوت – خفيفي – مقدم – بلعمري – خط الدفاع

موباريك – بوغرين – المكعازي – خط الوسط

بوزوق – النفاتي – الزرهوني – خط الهجوم

تشكيل الوداد المتوقع أمام الرجاء

يوسف المطيع – حارس المرمى

أيمن فرحان – يحيى ندراني– جمال حركاس – أيمن أبو الفتح – خط الدفاع

زكريا الدراوي – يحيى جبران – عبد الله حيمود – خط الوسط

هشام بوصفيان – الشرقي البحري – سيف الدين بوهرة – خط الهجوم

مشاهدة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024

معلق مباراة الوداد والرجاء

محمد العدلي  يتولى مهمة تعليق مباراة الوداد والرجاء في ديربي كازابلانكا.

حكم مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

الحكم الدولي جلال جيد  هو الذي سيُدير مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي موسم 2023/24.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024؟

القناة الرياضية المغربية المفتوحة “Arryadia live HD”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024

تردد Arryadia على نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي 2024

مجانًا عبر القناة الرسمية للرياضية المغربية بموقع “يوتيوب”.

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