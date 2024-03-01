مباراة الهلال والاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة السعودية، لملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض، لمتابعة مباراة الهلال والاتحاد، في مباراة من مباريات القمة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب نادي الهلال السعودي، مباراة كلاسيكو دوري روشن السعودي، مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بنزيما يغيب عن مباراة الهلال والاتحاد

وغاب كريم بنزيما الدولي الفرنسي، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، عن بعثة الفريق المتجهة إلى مدينة الرياض، لخوض مباراته مع نادي الهلال السعودي، على ملعب المملكة أرينا، في قمة من قمم الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة دوري “روشن” السعودي للموسم الحالي 2023- 2024.

وأكد نادي اتحاد جدة السعودي، في بيان رسمي له عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن إصابة لاعبه الفرنسي الدولي، كريم بنزيما، تمنعه من المشاركة في مباراة فريقه مع نادي الهلال السعودي، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها على موضع إصابته عن تعرضه لآلام في الساق اليمنى.

?| اتحادنا هذا المساء pic.twitter.com/ThUyQltB5D — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 29, 2024

فيما تواجد اللاعب المصري الدولي، أحمد حجازي، ضمن بعثة نادي اتحاد جدة السعودي، التي وصلت لمدينة الرياض، في معسكر ليلة المباراة.

وغاب اللاعب الفرنسي الدولي، كريم بنزيما، عن تدريبات فريق اتحاد جدة السعودي، التي خاضها الفريق قبل السفر إلى الرياض.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي، قد اختتم استعداداته على ملعبه في مقر النادي قبل المغادرة للرياض استعداداً لمواجهة الهلال.

وتركز التدريب الذي قاده المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة، على الجوانب الفنية، والمهارية.

استعدادات الهلال لمواجهة الاتحاد

أنهى فريق نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، مساء الخميس، تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة دوري “روشن” السعودي.

وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتركزت الحصة على الجوانب الفنية، والتكتيكية.

وقد طبق المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، لنادي الهلال السعودي، عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

واختتم البرتغالي جيسوس، مران الهلال بتدريبات فنية متنوعة، ودخل لاعبو الزعيم فور نهايته لمعسكر بمقر النادي تأهباً لخوض مواجهة الاتحاد.

ترتيب الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

ويتربع نادي الهلال السعودي، على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 59 نقطة حصدها من 21 مباراة.

وحقق الهلال السعودي، الفوز من 19 مباراة في الدوري هذا الموسم، فيما تعادل في مباراتين، بينما لم يخسر أي مواجهة، وسجل الهلال السعودي، 64 هدفًا كأقوى هجوم في الدوري، بينما استقبل 10 أهداف فقط.

أما نادي اتحاد جدة السعودي، فيحتل المركز الخامس ببطولة دوري “روشن” السعودي، برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، وخسارة 6 مباريات، فيما سجل 41 هدفا، واستقبل 27 هدفا في شباكه.

بينما يأتي نادي النصر السعودي، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري “روشن” السعودي، برصيد 53 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في مباراتين، وخسارة 3 مباريات، وسجل 64 هدفًا، بينما تلقى 30 هدفا في شباكه.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

من المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والاتحاد، عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية الفضائية ssc1 sd، وssc1 hd، وعبر منصة تطبيق shahid.

من يعلق على مباراة الهلال والاتحاد؟

وأسندت شبكة القنوات الرياضية السعودية “ssc”، مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة الهلال والاتحاد، للمعلق محمد حسين ضرضور عبر قناة ssc sd و المعلق فهد العتيبي عبر قناة ssc hd.