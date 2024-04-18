موجة احتجاج على تأجيل مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي

أعلنت أندية النصر، واتحاد جدة، والأهلي السعودي، اعتراضها على قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتأجيل مباراة الهلال والأهلي، 17 يوما.

وأوضحت الأندية الثلاثة الكبار، في بيانات منفصلة، أنها تعترض على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في دوري روشن السعودي، لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدالة المنافسة بين الأندية المشاركة في منافسات الدوري السعودي.

تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارا بتأجيل مباراة الهلال والأهلي، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي كانت من المقرر إقامتها غدا الجمعة، إلى يوم الاثنين 6 مايو 2024، على ملعب الملك عبدالله الدولي.

وأضافت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن قرارها بتأجيل مباراة الأهلي والهلال، جاء بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الهلال والعين 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن تقام مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا 2023-2024، الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيلها 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد انتهت المباراة بفوز العين الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الثلاثة الكبار يعترضون على تأجيل مباراة الهلال والأهلي

واعترض النادي الأهلي السعودي، في بيان رسمي، على قرار تأجيل مباراته مع نادي الهلال، مطالبا بإقامة المباراة في الموعد المحدد، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدالة المنافسة، بين الأندية المشاركة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الأهلي السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أنه تقدم باعتراض رسمي على تأجيل المباراة.

وانضم نادي النصر، لنادي الأهلي السعودي، في الاعتراض على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في دوري روشن السعودي، وطالب في بيان رسمي، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الالتزام بموقفها السابق بشأن رفض طلبات تأجيل المباريات، مستشهدا برفض طلب نادي النصر السابق بتأجيل مباراته أمام الاتفاق، والتي سبقها لقاء النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

فيما طالب نادي اتحاد جدة السعودي، في اعتراضه على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي، بتحديد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي حتى الجولة 27

يتصدر نادي الهلال السعودي، جدول ترتيب دوري روشن السعودي بنهاية الجولة 27، دون هزيمة برصيد 77 نقطة، جمعها من 25 فوزا، وتعادل مباراتين، فيما يحل نادي النصر السعودي، في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، جمعها من 21 فوزا، وخسارة 4 مباريات، يليه في المركز الثالث، نادي الأهلي السعودي، برصيد 52 نقطة، جمعها من 15 فوزا، وتعادل في 7 مباريات، فيما جاء نادي اتحاد جدة السعودي، في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.