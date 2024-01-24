موعد مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا اليوم الأربعاء 24-1-2024

مباراة المغرب وزامبيا تعتبر من أهم مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، التي تقام اليوم الأربعاء 24-1-2024.

ويطمح فريق منتخب المغرب إلى التأهل إلى المركز الأول، وفي سبيل ذلك سيتعين عليه التغلب على زامبيا عندما يواجهها في آخر مباريات دور المجموعات.

خسارة منتخب المغرب قد تقوده إلى احتلال المركز الثالث، وحينها مواجهة خصم أصعب، في حين أن تحقيق الصدارة سيجعل كتيبة الركراكي تواجه وصيف المجموعة الخامسة، أما احتلال المركز الثاني يجعلها في مواجهة مصر.

وتتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وقد يكون التعادل كافيًا للتأهل من الصدارة بالنظر إلى فارق الأهداف، لكن الأسود يريدون الفوز لتعويض الجماهير عن التعادل المخيب للآمال مع الكونغو في الجولة الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام زامبيا في أمم إفريقيا 2023

حارس مرمى- ياسين بونو

خطالدفاع – محمد الشيبي، نايف أكرد، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله

خط الوسط – سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، أمين عدلي

خط الهجوم – عبد الصمد الزلزولي؛ ايوب الكعبي

التشكيل المتوقع لمنتخب زامبيا أمام المغرب في أمم إفريقيا 2023

حارس مرمى – لورنس مولينجا

خط الدفاع – بنديكت شيبيشي، ستيفولا سونزو، فرانكي موسوندا، تاندي موابي

خط الوسط – كيلفين كابونجو، كينجز كانجوا، ايمانويل بانجا، لاميك باندا

خط الهجوم – فانشون كالالا، باتسون داكا

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2023

ستكون القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2023 هي باقة ماكس الأولى “beIN SPORTS HD 1 MAX”.

مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم أفريقيا 2023 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وزامبيا من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أفريقيا 2023

موعد مباراة المغرب وزامبيا هو اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 على ملعب لاورينت بوكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.