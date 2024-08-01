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أولمبياد باريس 2024.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأمريكا في ربع النهائي

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الأمريكي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، حيث يأمل في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مباراة المغرب

يستعد منتخب المغرب الأولمبي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره الأمريكي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

تأهل أسود الأطلس لهذا الدور بعد أداء قوي في دور المجموعات، حيث تصدروا مجموعتهم متفوقين على منتخبات قوية مثل الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

وقدم المنتخب المغربي أداءً مميزًا حيث فاز في الجولة الأولى على الأرجنتين بنتيجة 2-1، ثم خسر أمام أوكرانيا بنفس النتيجة، قبل أن ينتصر في الجولة الأخيرة على العراق بثلاثية نظيفة.

مباراة المغرب

موعد مباراة المغرب وأمريكا بالربع النهائي في أولمبياد باريس 2024

ستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وأمريكا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، والثانية ظهرًا بتوقيت المغرب، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأمريكا بربع نهائي أولمبياد باريس 2024

وستذاع مباراة المغرب وأمريكا عبر قنوات “بي إن سبورتس”، حيث ستنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1، بالإضافة إلى القنوات الرياضية المغربية. وللمهتمين بالبث المباشر، يمكنكم متابعة مباراة المغرب وأمريكا عبر تطبيق TOD.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وأمريكا بأولمبياد باريس 2024

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب المغربي المباراة بتشكيل مكون من منير المحمدي في حراسة المرمى، ومهدي بوكامير،، أسامة العزوزي، زكريا الواحدي، أشرف حكيمي في خط الدفاع، وأسامة تارجالين، أمير ريتشاردسون، بلال الخنوس في خط الوسط، وعبد الصمد الزلزولي، إلياس أخوماش، سفيان رحيمي في خط الهجوم.

يترقب عشاق الكرة المغربية هذه المواجهة المهمة، حيث يأمل المنتخب المغربي في تحقيق فوز جديد على منتخب أمريكا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، لتعزيز فرصه في الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على الميداليات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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