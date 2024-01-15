كأس آسيا 2023.. موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بأحلام اللقب الرابع، يستهل منتخب السعودية لكرة القدم، أولى خطواته في بطولة كأس آسيا 2023، بمواجهة قوية وهامة أمام نظيره العماني، الطامح في بداية إيجابية تسهل طريقه نحو تخطي دور المجموعات والتواجد وسط الكبار.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السادسة، والتي تشهد تواجد منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وفي هذا التقرير، نرصد كل ما تريد معرفة عن مباراة السعودية وعمان، وموعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

كأس آسيا، موعد مباراة السعودية وعمان

يحتضن ملعب خليفة الدولي بالدوحة، مباراة السعودية وعمان، لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس أسيا 2023، غدا الثلاثاء، 16 يناير 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وعمان، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف بتوقيت مسقط.

كأس آسيا، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

من المقرر أن تبث مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023، على عدة قنوات، ففي السعودية، أعلنت مجموعة قنوات إس إس سي SSC السعودية، نقل المباراة عبر قناة SSC1 HD، مع تخصيص استديو تحليلي يضم عدد من أبرز نجوم الرياضة السعودية، لمتابعة وتحليل المباراة.

كما أعلنت مجموعة بي إن سبورتس القطرية عن بث مباراة السعودية وعمان على قناة beIN ASIAN CUP 1، القناة المخصصة لنقل كل تفاصيل البطولة الأسيوية.

كما ستبث مباراة السعودية وعمان، عبر شبكة أبوظبي الرياضية، التي خصصت قناة Abu Dhabi Sports Asia 1، لنقل وإذاعة المباراة، بالإضافة إلى القناة الرابعة العراقية، حيث تحظى بطولة كأس آسيا بتغطية إعلامية مميزة نظرا لأهميتها قوة المنتخبات المشاركة بها.

كأس آسيا، التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مباراة عمان

أصبح من الصعب التكهن بتشكيل منتخب السعودية في مباراة عمان، خاصة بعد قرار المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني باستبدال حارس مرمى السعودية نواف العقيدي، الحارس الذي خاض آخر المباريات للمنتخب السعودي.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام السعودية، فإن راغد النجار قد يكون الحارس الذي سيدافع عن عرين الأخضر في مباراة عمان.

ومن المتوقع أن يعتمد “مانشيني” على طريقة لعب 4-3-3

تشكيلة السعودية

في حراسة المرمى: راغد النجار

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – علي آل بليهي – محمد البريك

في خط الوسط: عبد الله الخيبري – عبد الإله المالكي – محمد كنو

في خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان

كأس آسيا 2023، التشكيل المتوقع لمنتخب عمان في مباراة السعودية

يتطلع العمانيون أن يتمكن منتخب بلادهم أن يحقق الفوز في مباراة البداية والذهاب بعيدا في كأس آسيا.

ويعتمد برانكو إيفانكوفيتش، على طريقة لعبه المعتادة 4-4-2، ومن المتوقع أن يكون تشكيل عمان في مباراة السعودية كالتالي:

تشكيلة عمان

في حراسة المرمي: إبراهيم المخيني

في خط الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي

في خط الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي

في خط الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني

كأس آسيا، أحلام اللقب الغائب

ويعد منتخب السعودية “الأخضر” من بين المنتخبات المرشحة دائما لتحقيق لقب كأس آسيا، حيث توج من قبل 3 مرات، وحل وصيف 3 مرات أيضا

كأس آسيا، مجموعة السعودية

وفي المجموعة السادسة أيضا، يحتضن ملعب عبد الله بن خليفة المباراة الثانية في المجموعة والتي تجمع منتخب تايلاند مع نظيره قيرغزستان.

ويأمل المنتخبان في حصد نقاط المباراة للحصول على دفعة معنوية قبل مواجهتي السعودية وعمان.