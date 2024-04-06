موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الأفريقي المفقود، حينما يستضيف مواطنه نادي فيوتشر في إياب دور الــ8 ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية).

يسعى الزمالك للاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الفارس الأبيض “الزمالك” بهدفين مقابل هدف وحيد لفيوتشر.

وجلعت نتيجة مباراة الذهاب فرص الزمالك هي الأكبر في التأهل لنصف نهائي البطولة، حيث ستقام مباراة العودة على استاد القاهرة.

ويسعي الزمالك المصري، الذي توج من قبل بلقب البطولة الكونفدرالية، لمواصلة رحلته الناجحة نحو اللقب، رغم غياب عدد كبير من لاعبيه خاصة عبد الله السعيد وناصر ماهر لعدم القيد الأفريقي.

ويعتمد المدرب البرتغالي للزمالك جوزيه جوميز علي خبرات العديد من لاعبيه في تلك المواجهات خاصة “زيزو” و”شيكابالا” و”الجزيري “.

على الناحية الأخرى، يعاني فريق نادي مودرن فيوتشر من ظروف صعبة تتمثل في نقص الصفوف نظراً لعدم تعافي لاعبه أحمد رفعت حتى الآن، بالإضافة إلى رحيل ناصر ماهر إلى الزمالك وعمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي في يناير الماضي.

ويسعي المدير الفني لفريق فيوتشر، تامر مصطفي لقيادة فريقه لتحقيق الفوز لتحقيق إنجاز الظهور الأول في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية



يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وفيوتشر في إياب دور الــ8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة الهامة للفارس الأبيض، غدا الأحد، في تمام الساعة 09.00 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر



ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة الزمالك وفيوتشر، خاصة أن المجموعة القطرية هى الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر

من المتوقع أن يبدأ جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك مباراة فيوتشر بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد “دونجا”، أحمد حمدي

في خط الهجوم: زيزو، شيكابالا، ناصر منسي