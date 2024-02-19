موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، فيما ينتظر عشاق الفارس الأبيض رؤية الشكل الجديد لفريقهم بعد التدعيمات الكبيرة التي حصلت على الفريق من لاعبين وجهاز فني جدد.

تعرف على موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

ويستضيف استاد الإسماعيلية، قمة مباريات الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز، حينما يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نادي الإسماعيلي المنتشي بفوزه الأخير على سيراميكا كليوباترا الأسبوع الماضي.



الزمالك في ثوبه الجديد

استعد نادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي من خلال المشاركة في أكثر من مباراة ودية، بدأت بالمعسكر الذي أقيم في شهر يناير الماضي، وتخلله 4 مباريات ودية قوية، قبل أن يشهد الفريق تغييرًا كبيرًا على مستوى اللاعبين والمدرب.

ويستعد المدرب الفني الجديد لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك في المباراة الرسمية الأولى بالدوري المصري، بعد رحيل المدير الفني المصري المؤقت معتمد جمال.

ويدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي بعدما دعم مجلس إدارة النادي صفوف الفريق بعدد كبير من اللاعبين الجدد على رأسهم لاعب النادي الأهلي وبيراميدز السابق عبدالله السعيد، وناصر ماهر لاعب نادي فيوتشر، ومحمد شحاتة لاعب نادي طلائع الجيش، غيرهم من الصفقات الجديدة التي أبرمها مجلس الإدارة بعدما تمكن من حل أزمة القيد التي منعت الزمالك من قيد لاعبين جدد خلال الفترة الماضية.

ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة وهو في وضع صعب في جدول الترتيب، حيث يحتل الزمالك المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة فقط جمعهم من 8 مباريات لعبها الآن، فاز في

على الجانب الآخر، يحتل الإسماعيلي المركز الـ15 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة لعبها حتى الآن.

موقف صعب للإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

يدخل نادي الإسماعيلي مباراة الزمالك في الدوري المصري، وهو في موقف صعب لا يليق بدراويش الكرة المصري، حيث يقبع في الترتيب الـ 15 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة.

والأسبوع الماضي، نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين 19 فبراير 2024.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة 07.00 بتوقيت القاهرة، و08.00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس المتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، على أن يتولى المعلق الرياضي محمد الشاذلي الوصف التحليلي للمباراة.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

ويدخل نادي الزمالك مباراة الإسماعيلي بقائمة طويلة من الغيابات المؤثرة، على رأسها محمود حمدي الونش، الغائب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأحمد فتوح الغائب عن المباراة بسبب إصابته في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى الوافد الجديد الفلسطيني ياسر حمد الغائب عن المباراة بسب لعدم اكتمال الجاهزية البدنية والفنية.

كما يغيب محمد عبد الشافي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والوافد الجديد لاعب الوسط زياد كمال، بسبب تمزق في العضلة الخلفية.

فيما يغيب جناح الفريق مصطفى شلبي، لعدم تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، والوافد الجديد اللاعب أحمد حمدي، الذي يغيب عن قائمة الزمالك، لعدم تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة، ومهاجم الفريق ناصر منسي الغائب لعدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في وجه القدم.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل نادي الزمالك في مباراة الإسماعيلي على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد عواد

وفي خط الدفاع: عمر جابر- محمود علاء- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي

وفي خط الوسط: محمد شحاتة- ناصر ماهر- عبدالله السعيد

وفي خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- سيف الدين الجزيري- محمود عبدالرزاق شيكابالا