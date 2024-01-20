موعد مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

تُعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو من أقوى المباريات في المجموعة الرابعة، حيث يمتلك كلا المنتخبين مجموعة من اللاعبين المميزين.

ورغم أن الجزائر تبحث عن تحقيق فوزها الأول في البطولة، إلا أن بوركينا فاسو تُعد خصماً عنيداً، وقد أثبتت ذلك في مباراة الجولة الأولى عندما فازت على موريتانيا بهدف وحيد.

وعليه، فإن المباراة ستكون متقاربة وحماسية، ومن الصعب التكهن بنتيجة المباراة.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

الموعد: السبت، 20 يناير 2023، الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر ، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

المكان: ملعب السلام، بواكي، ساحل العاج

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

بي إن سبورتس ماكس 1 و2 في الشرق الأوسط

الجزائرية الأولى الأرضية

التشكيلة المتوقع لمنتخب الجزائر أمام بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

حارس مرمى – أنتوني ماندريا

خط الدفاع – يوسف عطال – ريان أيت نوري – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي

خط الوسط – نبيل بن طالب – إسماعيل بن ناصر – فارس شايبي – رياض محرز

خط الهجوم – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح

التشكيلة المتوقع لمنتخب بوركينا فاسو أمام الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023

حارس – ألفريد غوميس

خط الدفاع- إيساكا ساو – ستيفن زيجي – أمين غويتا – إسماعيلا ساكو

خط الوسط – إسماعيل دياكيتي – فريدريك سافاري – إسماعيلا كوني

خط الهجوم- دانغو أوتارا – أحمد كيتا

حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه كلا من سوروبورسات حكم مساعد أول، مونتينيجرو حكم مساعد ثاني، الأثيوبي باملاك تيسيما حكماً رابعاً.

وسيشرف الحكم الأنغولي غيزلان على تسيير غرفة الفار.