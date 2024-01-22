كأس آسيا 2023.. موعد مباراة الإمارات وإيران والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يخوض المنتخب الإماراتي لكرة القدم، مواجهة هامة، ضد نظيره الإيراني، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا قطر 2023، المستمرة حتى 10 فبراير المقبل، وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

مباراة الإمارات ضد إيران في كأس آسيا 2023

وقبل الجولة الثالثة الحاسمة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2023، ضمن منتخب إيران التأهل لدور الثاني، حيث يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي منتخب الإمارات بـ 4 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب فلسطين بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب هونج كونج ترتيب المجموعة بدون رصيد.

واستهل منتخب إيران مشواره بالفوز على فلسطين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي الجولة الثانية، فاز بهدف وحيد على هونج كونج.

أما منتخب الإمارات فاستهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الجولة الثانية حصد نقطة وحيدة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مع منتخب فلسطين.

ويطمح منتخب الإمارات في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الختامية بالمجموعة الثالثة، أمام نظيره الإيراني الساعي للتتويج باللقب الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخه.

الفوز يضمن لمنتخب الإمارات التأهل إلى الدور الثاني، في صدارة المجموعة، أما في التعادل سيضمن للأبيض الإماراتي التأهل إلى دور الـ 16 في وصافة المجموعة.

أما في حالة الخسارة فيتعين على منتخب الإمارات النظر إلى نتيجة مباراة فلسطين وهونج كونج التي ستقام في نفس التوقيت.

موعد مباراة منتخب الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023

من المقرر أن يحتضن ملعب المدينة التعليمية، مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

وتنطلق مباراة الإمارات وإيران، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت قطر والسعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا 2023

تذاع مباراة الإمارات وإيران في كأس آسيا قطر 2023، عبر شبكة قنوات beIN، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، حيث قررت المجموعة تخصيص قناة جديدة لنقل مباريات البطولة القارية وهو قناة beIN Asian Cup المخصصة لبث مباريات البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات ضد إيران

في الوقت الذي سيفقد منتخب الإمارات جهود قلب الدفاع خليفة الحمادي بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام فلسطين، فإن المدير الفني البرتغالي باولو بينتو لمنتخب الإمارات يأمل أن يكون سلطان الأميري وكايو وفابيو ليما وحارس المرمى خالد عيسى في أفضل حال.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب الإمارات مباراة إيران بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد الطنخاني – زايد سلطان – بدر ناصر – عبد الله إدريس

خط الوسط: عبد الله رمضان – يحيى نادر – فابيو دي ليما – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

خط الهجوم: سلطان عادل

التشكيل المتوقع لمنتخب إيران الإمارات

يأمل أمير قلعة نويي مدرب منتخب إيران، أن يحافظ على سجل فريقه خاليا من الهزائم ومن المنتظر أن يخوض مباراة الإمارات بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرانفاند

خط الدفاع: رضائيان، كنعاني زادكان، حسيني، حجصافي

خط الوسط: قدوس، عزت الله ، جهانبخش، طارمي، غايدي

الهجوم: أنصاري فرد