مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وصن دوانز القادمة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الأهلي وصن دوانز الماضية، في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا، التي أقيمت عصر السبت الماضي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

طموح الأهلي نحو اللقب الثالث تواليا

في مباراة الأهلي وصن دوانز القادمة، يسعى الفريق الأحمر، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لتحقيق لقبه الثالث على التوالي في البطولة، بعد تتويجه بالنسختين السابقتين في نسختي 2022/2023، و2023/2024.

تاريخ مواجهات الأهلي المصري في نصف النهائي

تمكن الأهلي المصري، من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواسم الأربعة الأخيرة، حيث فاز في نهائي 2020 على الزمالك المصري، وفي 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وخسر في 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

طاقم حكام مباراة الأهلي وصن دوانز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تعيين طاقم تحكيم بقيادة الحكم الموريتاني، دحان بيدا، لإدارة المباراة، يعاونه الإيفواري، أدوا هيرمان ديزيريه، والتوجولي، جوناثان كوفي، كحكمين مساعدين، والرواندي، صامويل أويكوندا، كحكم رابع.

كما تم تعيين الإثيوبي، بامالاك تسيما، لإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، يعاونه الرواندية، ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز

ستُنقل مباراة الأهلي المصري، وصن داونز الجنوب الأفريقي، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، المالكة لحقوق بث البطولة، وسيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي، التعليق على أحداث اللقاء.

غيابات الأهلي المصري عن اللقاء

وخرج 7 لاعبين فى فريق الأهلى المصري، من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، فى مباراته مع نادي صن داونز الجنوب الأفريقي، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، وهم التونسي علي معلول، وعمر الساعي، وخالد عبد الفتاح، ومصطفى مخلوف، لأسباب فنية، بالإضافة إلى كريم فؤاد، والمغربي يحيي عطية الله، وكريم الدبيس، للإصابة، بحسب وسائل إعلام مصرية.