مباراة الأهلي والزمالك.. من يغيب عن قمة الدوري المصري؟

جماهير الكرة في مصر على موعد مع مواجهة مثيرة هذا الأسبوع، وهي مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري “nile” والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك بأهمية خاصة لدى جماهير الكرة في مصر، كونهما الناديين الأقدم والأعرق والأكثر شعبية في الشرق الأوسط والقارة السمراء، ولكل منهما جماهيره المنتشرة في أنحاء الوطن العربي.

وخلال تاريخ بطولة الدوري المصري، التقى الأهلي والزمالك في 126 مباراة، وكانت للأهلي الغلبة فيها حيث فاز في 49 لقاء بينما تغلب الزمالك في 27 مباراة، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل.

غيابات الأهلي في مباراة القمة

يغيب عن النادي الأهلي في القمة التي تحمل رقم 127 في الدوري، مجموعة مهمة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم الحارس محمد الشناوي.

كما تضم قائمة غيابات الأهلي أيضا، المدافع ياسر إبراهيم، ويواجه الأهلي مشكلة في خط الوسط، بعد تأكد غياب أليو ديانج ومروان عطية بالإضافة إلى إمام عاشور.

وتحرم الإصابة التي طالت عدد كبير من لاعبي الأهلي النجم حسين الشحات من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك.

غيابات الزمالك في مباراة القمة

يغيب أيضا عن الزمالك عدد من اللاعبين المهمين في الفريق وهم، محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق، ومحمود حمدي الونش لاعب خط الدفاع.

كما يغيب أيضا عن الزمالك في مباراة القمة كل من محمد أشرف روقا ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد صبحي ويوسف إبراهيم أوباما.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري يوم الإثنين الموافق 15 أبريل/نيسان 2024 على ملعب استاد القاهرة بالعاصمة المصرية.

وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكن متابعة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري على مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي للدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورت 1 اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك من الجولة العاشرة بالدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك بالدوري المصري

يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، وله 7 مباريات مؤجلة والفوز بها يضعه على قمة ترتيب الجدول.

بينما يحتل الزمالك المركز 12 في الدوري برصيد 18 نقطة، وله 5 مباريات مؤجلة، والفوز بها يضع الفريق الأبيض ضمن المربع الذهبي.

التشكيل المتوقع للأهلي

وفقا لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللقاء بتشكيل يضم، مصطفى شوبير في حراسة المرمي.

بينما يلعب في خط الدفاع، علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة، ويتوقع أن يضم خط الوسط، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وكوكا.

ويتوقع أن يلعب في خط هجوم الأهلي في مباراة القمة كل من رضا سليم ومحمود كهربا ووسام أبوعلي.

التشكيل المتوقع للزمالك

يتوقع أن يخوض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى.

ويلعب في الدفاع، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح وعمر جابر وحمزة المثلوثي، وفي خط الوسط، نبيل عماد دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد.

بينما يلعب في خط الهجوم، أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبى وناصر منسي.