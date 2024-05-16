موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 / 2024، السبت المقبل، في إستاد رادس التونسي، فيما يقام لقاء الإياب بين الفريقين، بعدها بأسبوع يوم السبت في إستاد القاهرة الدولي.

وتتابع الجماهير أخبار مباراة الأهلي والترجي، منذ الآن، واستعدادات الفريقين لذهاب نهائي بطولة الأندية الأكبر في أفريقيا، حيث يستعد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بكامل تركيزه، لمواجهة نادي الترجي التونسي، في بطولة الأندية الأكبر في القارة السمراء.

أرقام قياسية تنتظر الأحمر

نشر موقع “كاف” (الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، عدد من الحقائق عن دوري أبطال أفريقيا 2023 / 2024، بمناسبة مباراة الذهاب بين الأهلي، والترجي، في نهائي البطولة، كان من أبرزها:

نهائي نسخة البطولة الحالية يجمع بين الفريقين الأكثر مشاركة في النهائي، حيث لعب الأهلي 18 نهائي قبل نهائي السبت، بينما لعب الترجي، 8 مرات في نهائي البطولة من قبل.

المارد الأحمر المصري، لعب 5 من الـ 6 نهائيات لدوري أبطال أفريقيا الأخيرة، وفاز في 3 وخسر 2.

استقبل فريق النادي الأهلي المصري، هدفًا واحدًا فقط في طريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ليكون الفريق الأفضل دفاعيا، كما أنه حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات في البطولة، متساويا مع الترجي حتى الآن.

مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، لم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن في البطولة.

موعد مباراة الأهلي أمام الترجي فى نهائي أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلى أمام الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 / 2024، الساعة 10 مساء السبت المقبل، على ملعب حمادي العقربي، في إستاد رادس في تونس، فيما يقام لقاء الإياب بين الفريقين، بعدها بأسبوع الساعة 8 مساء السبت 25 مايو الجاري، في إستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي المصري، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على نادى مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما صعد الترجي التونسي إلى النهائي عقب تخط نادى صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط،وتذاع المباراة على قناة “بي إن سبورتس 4” (beIN Sports HD 4)

معلقو مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

يتولى التعليق على مباراة الأهلي والترجي، في نهائي بطولة أبطال أفريقيا، في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، كل من:

قناة صوتية أولي : علي محمد علي

قناة صوتية ثانية: عصام الشوالي

كم مرة تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

هذه هي المرة الثالثة التي يتقابل فيها الفريقين في نهائي البطولة، حيث تقابل الأهلي المصري، والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين قبل مباراة السبت، في نسختي البطولة عامي 2012، و 2018.

فاز الأهلي المصري، بنسخة البطولة عام 2012، بعد تعادله 1-1 في القاهرة، والفوز في تونس 2-1.

بينما فاز الترجي التونسي، بنسخة البطولة عام 2018، بعدما فاز في تونس 3-0 ، وخسر في القاهرة 3-1.