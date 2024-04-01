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موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي في الدوري السعودي

تتجه الأنظار للدوري السعودي مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل/نيسان 2024، عندما يلعب نادي جدة السعودي مع نظيره اتحاد جدة.

فريق التحرير by فريق التحرير

يغيب 17 لاعبا من الفريقين عندما يتواجه الأهلي والاتحاد السعودي ضمن مباريات الجولة 26 في الدوري السعودي “روشن”، حيث تعددت أسباب الغياب ما بين الإصابة والإيقاف أو الانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي.

ويغيب عن نادي اتحاد جدة 12 لاعبا، هم، سلطان فرحان، وفيصل الغامدي وعوض الناشري وأحمد بامسعود والبرازيلي فابينيو ومروان الصحفي وأحمد شراحيلي ومدالله العليان وأحمد الغامدي وزكريا هوساوي وحامد الغامدي وسعد الموسى.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي في الدوري السعودي

بينما يغيب عن نادي أهلي جدة، 5 لاعبين هم، عبد الرحمن الصانبي وهيثم عسيري وريان حامد وزياد الجهني والإسباني جابري فيجا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتحظى مباراة اليوم بأهمية كبيرة في الصراع الشديد بين الفريقين على المركز الثالث، حيث يحتل أهلي جدة المركز الثالث في البطولة قبل المباراة برصيد 48 نقطة، والفوز يعطيه أفضلية ويوسع الفارق بينه وبين منافسه اتحاد جدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 46 ونقطة، لكن فوز الاتحاد يعيد ترتيب الجدول، ليصعد للمركز الثالث ويهبط الأهلي للمركز الرابع.

ويتصدر نادي الهلال قائمة الدوري السعودي بـ71 نقطة يليه النصر بـ59 نقطة.

تشكيلة فريقي الأهلي والاتحاد السعودي

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

يتوقع أن تضم تشكيلة أهلي جدة في حراسة المرمى، إدوارد ميندي، وفي خط الدفاع كل من علي مجرشي وسعد بالعبيد وميريح ديميرال وعبدالباسط هندي، وفي خط الوسط زياد الجهني وعلي الأسمري.

ويتوقع أن يلعب الألماني ماتياس بايلسه، مدرب الأهلي في الهجوم بكل من، رياض محرز وألان سانت ماكسيمان وفراس البريكان و روبرتو فيرمينو.

بينما يتوقع أن تضم تشكيلة نادي اتحاد جدة في حراسة المرمى، عبدالله المعيوف، وفي الدفاع كل من أحمد حجازي وفواز الصقور وحسن كادش ولويز فيليبي، بينما يلعب في خط الوسط جوتا ونجولو كانتي وصالح العمري.

وفي الهجوم يتوقع أن يدفع البرتغالي مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد بكل من عبد الرزاق حمدالله، وكريم بنزيما.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

تتجه الأنظار للدوري السعودي مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل/نيسان 2024، عندما يلعب نادي أهلي جدة السعودي مع نظيره اتحاد جدة.

وتلعب قمة جدة في الساعة 10 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت مصر، 11 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

يمكن متابعة مباراة أهلي جدة والاتحاد السعودي التي يستضيفها ملعب الجوهرة على قناة SSC Sport 1.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...