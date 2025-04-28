مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب الإمارات، مساء الثلاثاء، حيث يحتضن مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتأتى أهمية مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، بسبب عدم تتويج أي من الفريقين بلقب دوري أبطال أوروبا طوال تاريخه، مما يمنح هذه المواجهة بعدا إضافيا، حيث يسعى كل فريق إلى بلوغ النهائي، وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

تمكن نادي أرسنال الأنجليزي، من الوصول إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما أطاح بريال مدريد، حامل اللقب بنتيجة عريضة بلغت 5-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.

أما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد تخطى أستون فيلا بصعوبة، بعد فوزه عليه بمجموع 5-4.

والتقى الفريقان خلال دور المجموعات من البطولة الحالية، حيث نجح أرسنال، في تحقيق فوز ثمين بهدفين دون رد على ملعبه، مما يمنحه بعض الأفضلية النفسية قبل موقعة نصف النهائي.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

تنطلق مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومصر، والحادية عشرة ليلًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

وستنقل المباراة، قناة “beIN Sports 1” ضمن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الناقلة لدوري أبطال أوروبا.

الطاقم التحكيمي لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إدارة اللقاء إلى الحكم السلوفيني، سلافكو فينتشيتش، الذي سبق له إدارة مباراة سابقة بين الفريقين خلال دور المجموعات، والتي انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين.

ويمتلك فينتشيتش، خبرة واسعة، حيث أدار تسع مباريات في البطولة هذا الموسم، آخرها كانت مواجهة الإياب بين إنتر ميلان، وبايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية، حيث ينتظر الفائز من مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان، خصمه من مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان.

التشكيلة المتوقعة لفريق أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي

التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي

خط الوسط: فبيان رويز، فيتور فيريرا، جواو نيفيس

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي