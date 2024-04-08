يستعد ملعب الإمارات لاستضافة مباراة قوية تجمع بين آرسنال وبايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

يسعى آرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، إلى تحقيق الفوز واستغلال عامل الأرض والجمهور لخلق ميزة في حسم التأهل إلى نصف النهائي.

بينما يطمح بايرن ميونخ، بقيادة مدربه توماس توخيل، إلى تعويض تراجعه في الدوري الألماني وتحقيق انتصار يمنح جماهيره الأمل في مواصلة مشوارهم في البطولة.

وتأهل آرسنال إلى ربع النهائي بعد فوزه على بورتو في الدور الماضي، بينما تغلب بايرن ميونخ على لاتسيو وحجز مقعده في ربع النهائي.

وسنتعرف في هذا التقرير على كل ما يهمك عن مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من موعد المباراة والقنوات الناقلةو التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة آرسنال وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

يلتقي آرسنال وبايرن ميونخ في مباراة مرتقبة يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 على ملعب الإمارات في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (الرياض).

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال بدوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على إحدى قنوات شبكة “beIN Sports” القطرية، التي تمتلك حقوق بث البطولة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستخصص شبكة “بين سبورت” قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المنتظرة بتعليق حسن العيدروس.

ويمكن لهواة البث المباشر متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ

يتوقع أن يدخل آرسنال المباراة بتشكيل 4-3-3 يعتمد على:

دافيد رايا في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون من بن وايت، جابرييل ماجالايس، ويليام ساليبا، وزينشينكو.

خط وسط مكون من جورجينيو، ديكلان رايس، ومارتن أوديجارد.

خط هجوم مكون من بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، وجابرييل مارتينيلي.

بينما من المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل 4-3-3 يعتمد على:

أولرايش في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون من كيميتش، أوباميكانو، كيم، وألفونسو ديفيس.

خط وسط مكون من جوريتسكا، ليمار، وتوماس مولر.

خط هجوم مكون من جمال موسيالا، هاري كين، وسيرجي جنابري.