مبابي يودّع باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات حافلة بالإنجازات

وضع نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي نهاية لمسيرته مع فريق باريس سان جيرمان، بعد إعلان رحيله الرسمي عن النادي الباريسي في نهاية الموسم الحالي، ما سيفتح أمام باب الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الجدل والترقّب حول مستقبل مبابي، حيث كان ريال مدريد يسعى جاهداً لضمّه منذ فترة طويلة، بينما حاول باريس سان جيرمان إقناعه بالبقاء من خلال تقديم عرض ضخم يتضمن راتباً مرتفعاً وامتيازاتٍ استثنائية.

ووفقاً لتقارير صحفية متعددة، من بينها إذاعة مونت كارلو الفرنسية، والصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو فإن مبابي حسم قراره منذ فترة، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في خوض تجربة جديدة، رافضاً جميع العروض التي قدمها له ناديه الحالي.

?? Kylian Mbappé has told PSG that there's no way back for his decision and he doesn't want to receive any counter-proposal.



This is why Mbappé & PSG will communicate together in the next months via official and formal way the final terms of his exit at the end of the season. pic.twitter.com/WcwS5ttOJU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2024

ما هي وجهة مبابي المقبلة؟

من المنتظر أن يعلن مبابي عن تفاصيل خطوته المقبلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد انتهاء مشاركته مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

يعتبر النجم الفرنسي البالغ من العمر (24 عاماً) أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان، من أهمها الفوز بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات، ولقب كأس فرنسا 3 مرات، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان يمثل ضربة قوية للنادي الباريسي، الذي يُعَدّ أحد أغنى الأندية في العالم، بينما يُعدّ مكسباً كبيراً لريال مدريد، الذي يسعى لبناء فريق قوي للمنافسة على الألقاب في السنوات القادمة.

ووفقاً لبعض الخبراء، فإن انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد يُحدث تغييراً كبيراً في خارطة كرة القدم العالمية، حيث يُتوقع أن يُصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الملكي.

وسبق أن دخل اللاعب والنادي الملكي، حسب مصدر مطلّع، في مفاوضات سابقة في العامين 2019 و2021، وحتى في 2022 حاول رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس التعاقد معه، لكنّ مسعاه جوبه بالرفض.

في صيف 2022، تم الإعلان عن أن كيليان وافق على الانتقال الى ريال مدريد من قبل العديد من وسائل الإعلام… قبل أن يمدد لمدة عامين مع نادي العاصمة الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة لتُؤكد على طموح مبابي الكبير، ورغبته في خوض تحديات جديدة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرته الكروية.