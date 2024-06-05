حب ريال مدريد أوقع مبابي في خلاف مع والدته

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الاثنين عن توقيع عقد يمتد حتى عام 2029 مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي العالم حاليًا، وذلك بعد فك ارتباطه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن هذا التوقيع لم يخل من المشاكل، إذ كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن نشوب خلاف بين مبابي ووالدته فايزة العماري، التي تتولى إدارة أعماله.

وقال موقع “ديفينسا سنترال” في تقرير إن سبب الخلاف يعود لعدم رضا العماري عن المبلغ المقدم لابنها من قبل إدارة النادي الملكي، إذ كانت تطمح لتحصيل رقم أعلى بكثير من ذلك الذي وافق عليه نجلها الذي أصر على أن “المال ليس كل شيء”.

واشارت التقرير إلى أن مبابي وافق على تقاضي 33 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان يتقاضاه مع باريس سان جيرمان، والذي يقدر بأكثر من 60 مليون يورو. ويتضمن راتب مبابي الجديد 13 مليون يورو كراتب أساسي و20 مليون يورو كمكافآت.

وعلى الرغم من الخلاف المالي مع والدته، يبدو أن مبابي سعيد بتحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد، النادي الذي كان يحلم بارتداء قميصه منذ الطفولة.