مبابي يبحث عن وكيل جديد

بات نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بدون وكيل أعمال رسمي معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما أجبر على الانفصال عن والدته فايزة العماري، التي كانت تتسلم المسؤولية منذ نشأته لأنها فشل بتجديد ترخيصها وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن على مبابي العثور على وكيل جديد بحسب القانون الجديد للفيفا.

وأضافت الماركا، أن لوائح الوكلاء المعتمدين من الفيفا التي صدرت مؤخراً وتضم آلاف الأسماء خلت من العماري.

ولا يمكن أن تمثل والدة مبابي نجلها أو أي لاعب اخر، أو أن تتفاوض على عقد أو تحصل على عمولة، حتى بشكل غير مباشر.

وبحسب منصة وكلاء اللاعبين التابعة للفيفا سيتعيين على العماري الانتظار لفترة طويلة حتى تتمكن من الحصول على ترخيص جديد لاستئناف أعمالها وأن ذلك لن يكون قبل شهر أيار/مايو المقبل، موعد إجراء الانتخابات الجديدة لوكلاء اللاعبين.

وأوضحت ماركا أنه في حال قيام العماري بأي نشاط، يمكن لأي وكيل آخر الإبلاغ عنها بفضل الخدمة التي يقدمها الفيفا، والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل مجهول إذا كان يعتقد أنهم يعملون دون هذا الترخيص، ما يهدد الشخص المخالف أو الشركة التي يعمل بها بغرامة كبيرة.

وأشارت إلى أن هذا التعديل القانوني يبقى تنفيذه رهن نزاعات قضائية في بعض الدول مثل ألمانيا وإنكلترا وإسبانيا، بينما يتمسك الفيفا بقوانينه الجديدة.

وللحصول على ترخيص وكيل من الفيفا يجب أن يجتاز المتقدم امتحاناَ خاصاً أو أن يحمل رخصة سارية منذ عام 2015. وأصبح أمراً إلزامياً، ولا يستثنى منه الآباء أو الإخوة أو الأقارب أو المحاميين العاديين.

وأكدت الماركا أن العماري، لم تتقدم لاختبارات الوكلاء، لذا لا يمكنها الحصول على أي عمولة مقابل أي صفقة قد يعقدها نجلها.

وقالت الصحيفة إن على مبابي الحصول سريعاً على خدمات وكيل جديد للتفاوض باسمه مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في حال تجديد العقد، أو إذا أراد الرحيل كريال مدريد الإسباني أو غيره.