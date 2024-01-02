ريال مدريد يمنح مبابي الفرصة الأخيرة

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد وضع تاريخ 15 كانون الثاني/يناير الجاري موعداً نهائياً لنجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي لقبول أو رفض عرض الانضمام إلى الملكي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “اس” إن منتصف الشهر الحالي سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة أمام مبابي من أجل الموافقة على العرض والانتقال إلى ريال مدريد.

ومع اليوم الأول من العام الجديد بات بإمكان لاعب باريس سان جيرمان التفاوض مع أندية أخرى دون الحاجة للرجوع إلى إدارة متصدر الدوري الفرنسي.

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى “المرينغي” كلاعب حر في 2021، ليفاجئ الجميع بتجديد عقده مع النادي الباريسي لموسمين، موجهاً ما اعتبر صفعة للنادي الأبيض.

وتكرر الأمر في فترة الانتقالات الصيفية حينما أكد اللاعب عدم رغبته بتمديد عقده موسماً إضافياً مع النادي الفرنسي، ما أدى لإيقافه عن اللعب واستبعاده عن جولة الفريق الاستعدادية قبل انطلاق الموسم، واسفر عن حرب تصريحات بين الطرفين لتعود بعدها المياه إلى مجاريها لكن دون اتفاق معلن عن اي تمديد أو تجديد.

لن يعود القطار مجدداً لمبابي

وفي حال إتمام الصفقة فإن اللاعب سينتقل إلى ريال مدريد دون دفع أي مبلغ لباريس سان جيرمان، وهو ما حاولت الإدارة تلافيه الصيف الماضي عبر إقناع اللاعب إما بالتجديد أو الانتقال حينها مقابل مبلغ كبير.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بدأت مع فايزة العمايري والدة مبابي ووكيلة أعماله لإنهاء كافة تفاصيل الصفقة، وأوضحت أن الأمر لن يكون شيكاً على بياض من قبل رئيس الميرنغي فلورنتينو بيريز لكن العرض سيكون مغرياً للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

وأضافت: العبارة التي تقال داخل أروقة الملكي أن قطار ريال مدريد سيمر للمرة الأخيرة في محطة مبابي، لأن بيريز لا يريد أعذاراً جديدة من اللاعب.

وألمحت الصحيفة إلى أنه في حال عدم الحصول على رد من قبل مبابي حتى 15 كانون الثاني/يناير فإن ريال مدريد سيحول بوصلته باتجاه النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنكليزي.