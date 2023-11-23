مبابي بلا منافس في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي

يتربع الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان على قائمة أكثر اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي، دون أي منافس يقترب منه بمسافة قريبة.

وعلى الرغم من انتقال ليونيل ميسي ونيمار في الصيف إلى دوريات أمريكا والسعودية، لا يزال الدوري الفرنسي موطنا لأفضل اللاعبين الذين يتقاضون أعلى الأجور في أوروبا.

وكشف موقع “تيم توك”، الإنجليزي عن أغلى 10 لاعبين في الدوري الفرنسي بأعلى أجر أسبوعي، وأشار في تقرير إلى إن جميع الأرقام المذكورة لا تشمل مجموعة المكافآت التي يتم تضمينها في التفاصيل الدقيقة لكل عقد.

ويهيمن نادي باريس سان جيرمان -المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية- على كرة القدم الفرنسية وجاءت القائمة كلها من نادي العاصمة الفرنسية.

أعلى 10 لاعبين أجرا أسبوعيا في فرنسا

10- كيلور نافاس – 209,808 يورو

بعد أن اعتبره ريال مدريد فائضا عن المتطلبات، أكمل نافاس انتقالا بقيمة 15 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2019.

وفقا لصحيفة لو باريزيان، فقد تجاهل الانتقال إلى فريق الهلال في دوري المحترفين السعودي في الصيف لأن عائلته سعيدة في العاصمة الفرنسية.

لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بعد مع الفريق الأول في 2023/24 ومن المقرر أن ينتهي عقده البالغ 209,808 يورو في الأسبوع بنهاية موسم 2023/24.

9- راندال كولو مواني – 244,808 يورو

لعب مواني دور البطولة مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في 2022/23 وجذب انتباه الأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

لكن باريس سان جيرمان فاز بالسباق للحصول على توقيعه بعد موافقته على دفع 75 مليون يورو مبدئيا لفريق الدوري الألماني و 15 مليون يورو أخرى كمكافآت محتملة.

وقع الدولي الفرنسي عقدا لمدة خمس سنوات وحصل على زيادة كبيرة في الأجور ، من 28،846 يورو في الأسبوع في فرانكفورت إلى 244،808 يورو في الأسبوع في باريس.

8- جيانلويجي دوناروما – 244,808 يورو

غادر دوناروما فريقه السابق إيه سي ميلان في ظروف قاسية في صيف عام 2021 بعد رفض عرض بقيمة 7 ملايين يورو سنويا وإنهاء عقده.

قبل الدولي الإيطالي عرضا أكثر ربحا من باريس سان جيرمان ، الذي وافق على دفع 12.7 مليون يورو سنويا.

وشارك في البداية في مهام حراسة المرمى مع كيلور نافاس بالتبادل، لكنه أثبت نفسه منذ ذلك الحين على أنه رقم 1 في حديقة الأمراء.

وقال عنه المدرب لويس إنريكي: “إن لديه خبرة فريدة من نوعها لأنه لاعب كبير، مختلف عن الآخرين أنا سعيد حقا بوجوده في الفريق، لديه قلب وشخصية عظيمة، شخص يترك دائما أشياء إيجابية”.

7- أشرف حكيمي – 279,808 يورو

دفع باريس سان جيرمان 68 مليون يورو من أجل التعاقد مع حكيمي من إنتر ميلان في عام 2021، مما يجعله أغلى ظهير أيمن في كل العصور.

وشمل العقد دفع حزمة رواتب كبيرة تصل إلى 279,808 يورو في الأسبوع.

6- ماركو أسينسيو – 279,808 يورو

بعد أن شعر بالإحباط من دوره الصغير في ريال مدريد ، رفض أسينسيو عرض عقدهم وغادر في صفقة انتقال مجانية في نهاية موسم 2022/23.

كما رفض الدولي الإسباني عرضا مربحا من أستون فيلا قبل التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان.

في حين أن باريس سان جيرمان لم يكن مضطرا لدفع رسوم انتقال للمهاجم، فإن أجره المبلغ عنه البالغ 279،808 يورو في الأسبوع يعني أن هذه الخطوة لم تأت بثمن بخس.

5- ميلان سكرينيار – 314,615 يورو

غادر سكرينيار إنتر ميلان في انتقال مجاني في نهاية موسم 2022/23 بعد انهيار المفاوضات حول صفقة جديدة.

وقع اللاعب السلوفاكي الدولي عقدا لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان وارتفع راتبه الأسبوعي من 106،923 يورو إلى 314،615 يورو.

4- ماركينيوس – 323,077 يورو

شارك ماركينيوس في أكثر من 400 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه من روما في عام 2013، ورث شارة القيادة من تياجو سيلفا في صيف عام 2020.

وقع الدولي البرازيلي عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع النادي في مايو 2023، مما رفع راتبه إلى 323,077 يورو في الأسبوع.

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما عروضا من أندية النصر والاتحاد في دوري المحترفين السعودي في الصيف ، لكنه سعيد في باريس.

3- لوكاس هيرنانديز – 365,386 يورو

أمضى هيرنانديز أربع سنوات في بايرن ميونيخ، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

بدا اللاعب الفرنسي الدولي مستعدا لتوقيع صفقة جديدة في أليانز أرينا ، لكنه قام بمنعطف جديد بعد تلقيه عرضا مربحا من باريس سان جيرمان.

أكمل انتقالا بقيمة 45 مليون يورو إلى فريق باريس في الصيف ووقع عقدا مدته خمس سنوات بقيمة 365،385 يورو في الأسبوع.

الظهير الأيسر هو الآن ثالث أعلى مدافع أجرا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعد رفائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد وديفيد ألابا لاعب ريال مدريد.

2- عثمان ديمبيلي – 384,615 يورو

بعد توديع ليونيل ميسي في نهاية موسم 2022/23 ، عاد باريس سان جيرمان إلى برشلونة ودفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو في عقد ديمبيلي.

وفقا لصحيفة “ذا أثلتيك”، حصل برشلونة على نصف رسوم الانتقال فقط وذهب 25 مليون يورو الأخرى إلى ديمبلي وممثليه.

إلى جانب هذا المبلغ ، سيحصل الدولي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما أيضا على 384،615 يورو أسبوعيا من باريس سان جيرمان للمواسم الخمسة المقبلة.

لكنه عانى من بداية صعبة لموسم 2023/24 ويقال إن باريس سان جيرمان على استعداد للسماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة في يناير.

1- كيليان مبابي – 1,384,615 يورو

يكسب مبابي 1.38 مليون يورو أسبوعيا في باريس سان جيرمان، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ورفض مبابي 700 مليون يورو سنويا من نادي الهلال في دوري المحترفين السعودي في الصيف، وفقا لتقارير صحفية.