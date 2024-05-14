تيباس يؤكد انضمام مبابي لريال مدريد في صفقة مدتها 5 مواسم

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، في مقابلة مع صحيفة “أولي” الأرجنتينية، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضم إلى فريق ريال مدريد بطل الدوري الصيف المقبل بعقد يمتد لخمسة مواسم.

ووصف تيباس النجم الفرنسي بأنه “أحد أفضل اللاعبين في العالم”، وأشار إلى أن ريال مدريد سيضم تشكيلة قوية مع وجود لاعبين مثل البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنكليزي جود بيلينغهام.

يأتي هذا التأكيد بعد إعلان مبابي، قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جيرمان، عن رحيله عن النادي الفرنسي بعد انتهاء الموسم الحالي، دون تحديد وجهته المقبلة.

ومن المتوقع أن يعزز انضمام مبابي إلى ريال مدريد قوة الفريق الملكي الذي فاز مؤخراً بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، ويستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران/يونيو المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني في لندن، سعيًا لتحقيق لقبه الـ15 في البطولة.

?? “¿MBAPPÉ? EN EL MADRID LA TEMPORADA QUE VIENE”



⚪️? Mano a mano con Olé, Javier Tebas, presidente de LaLiga ??, le da la bienvenida al francés



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? @VicenMuglia

? @camicorrales10 pic.twitter.com/QdUmYLyizn — Diario Olé (@DiarioOle) May 13, 2024