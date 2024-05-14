مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

توج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في حفل توزيع جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين.

وعلى الرغم من تراجع أداء مبابي في النصف الثاني من الموسم والإعلان عن رحيله عن فريقه باريس سان جيرمان، إلا أنه تفوق على منافسيه، زميله في الفريق عثمان ديمبيلي ولاعب بريست بيار لي-ميلو.

وسجّل مبابي 44 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 27 هدفًا في الدوري، مما جعله يتصدر قائمة الهدافين.

وأعرب مبابي عن حزنه لرحيله عن فريقه، لكنه أكد أنه سيرحل ورأسه مرفوع. كما شكر جميع أعضاء النادي، بما في ذلك رئيسه ناصر الخليفي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مالك باريس سان جيرمان.

بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب، فاز النادي الباريسي أيضًا بجائزة أفضل لاعب شاب، التي ذهبت إلى وارين زاير-إيمري، وجائزة أفضل حارس مرمى، التي ذهبت إلى الإيطالي جانلويجي دوناروما. أما جائزة أفضل مدرب، فقد ذهبت إلى إيريك روي، مدرب بريست.