ما هي فرص فوز إنجلترا لأول مرة ببطولة أمم أوروبا 2024؟

قد تفعلها إنكلترا وتكسر النحس الذي يلاحقها بعد أن طال حرمانها من الفوز باللقب ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم حتى اليوم، وستقام مباراة نصف النهائي الأولى في ميونيخ يوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز بين إسبانيا وفرنسا، فيما ستواجه هولندا منتخب إنجلترا في مباراة نصف النهائي الثانية في دورتموند يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو/تموز.

وتنطلق المباراتان في الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي. أما المباراة النهائية فسوف تقام في برلين يوم الأحد 14 يوليو/تموز. أما احتمالات التأهل للنهائي، فهناك عدة سيناريوهات، فإما أن تواجه إسبانيا هولندا أو إنكلترا في حال فوز الإسبان غدا، أو أن تواجه فرنسا هولندا أو إنكلترا.

سجل الفوز

فازت إسبانيا بالبطولة ثلاث مرات، بما في ذلك لقبين متتاليين في عامي 2008 و2012. ويعتبرها الكثيرون المرشحة للفوز هذا العام بعد هزيمتها للدولة المضيفة ألمانيا في ربع النهائي.

فازت فرنسا في عامي 1984 و2000. كما وصلت إلى النهائي في عام 2016 لكنها خسرت أمام البرتغال.

جاء لقب هولندا الأوروبي الوحيد في عام 1988 فيما لم تفز إنجلترا ببطولة أوروبا أبدًا، لكنها احتلت المركز الثاني في النسخة السابقة، والتي فازت بها إيطاليا.