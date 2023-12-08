ما هي التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023؟

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة الرياضة العمل بالتأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في جدة في الفترة بين 12 و 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة إن التأشيرة الإلكترونية ستتيح لحامليها سهولة إتمام إجراءات السفر بهدف حصول الجماهير القادمة من حول العالم على تجربة مميزة لحضور مباريات فرقهم في البطولة.

#وزارة_الخارجية بالتعاون مع @mosgovsa تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 pic.twitter.com/nMDDYAf6MU — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) December 6, 2023

كيفية الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023؟

يمكن لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023 التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الالكتروني: visa.mofa.gov.sa

ويشارك في كأس العالم للأندية 7 فرق هي:

اتحاد جدة السعودي (المستضيف)

الأهلي المصري (بطل إفريقيا)

مانشستر سيتي الإنكليزي (بطل أوروبا)

فلومينينسي البرازيلي (بطل أميركا الجنوبية)

أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانيا)

أوراوا الياباني (بطل آسيا)

ليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف)