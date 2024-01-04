ما حقيقة اختيار مورينيو لتدريب منتخب البرازيل؟

نفى البرتغالي جوزيه مورينو الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاستلام مهام المدير الفني لمنتخب السيليساو.

وقال مورينيو بعد فوز فريقه روما الصعب على كريمونيزي 2-1 ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إيطاليا: “لم يتواصل معي أحد من البرازيل. قلت لوكيل أعمالي لا تتفاوض مع أحد طالما أنا في روما”.

وتأتي الأخبار حول المفاوضات مع مورينيو بعد تمديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لعقده مع ريال مدريد الإسباني حتى نهاية حزيران/يونيو 2026.

وسرت شائعات حول انتقال أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي اعتباراً من مسابقة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل، لكن “الميرينغي” قطع الطريق على “السيليساو”.

ويمر المنتخب البرازيلي بفترة عصيبة بعد تلقيه 3 هزائم متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى بطولة كأس العالم 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم بهدف دون مقابل.

وأضاف مورينيو: “أثق بمالكي نادي روما بنسبة 100%. لقد أخبرتهم حين تحدث معي الاتحاد البرتغالي، وكذلك حين تلقيت عرضاً من فريق سعودي الصيف الماضي”.

ويعد مورينيو من أفضل المدربين على الساحة الكروية ومن أكبر الأسماء حالياً، وسبق له تدريب فرق كبيرة مثل ريال مدريد، ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وإنتر ميلان وغيرها، محققاً معها الكثير من الألقاب المحلية والقارية.