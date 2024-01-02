مانشيني يعلن القائمة النهائية لمنتخب السعودية في كأس آسيا 2023

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية المشاركة في مسابقة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقرر اقامتها في قطر في الفترة بين 12 كانون الثاني/يناير و10شباط/فبراير.

ويشارك المنتخب السعودي في المسابقة القارية ويضع نصب عينه الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة 1996.

وأوقعت القرعة “الأخضر” ضمن المجموعة السادسة التي تعد سهلة مع منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وعمان.

وأختار مانشيني 26 لاعباً للتشكيلة النهائية وكان لنادي الهلال حصة الأسد، إذ تم استدعاء 9 من لاعبيه، يله النصر بـ7 لاعبين،ثم الشباب بـ3 لاعبين، و لاعبين من كل الاتحاد والفتح ولاعب واحد من الفيحاء والتعاون والاخدود.

وجاءت تشكيلة منتخب السعودية لكأس آسيا على الشكل التالي:

لحراسة المرمى:

نواف العقيدي (النصر)- راغد نجار (النصر) – أحمد الكسار (الفيحاء)

لخط الدفاع:

حسن كادش (الاتحاد)- علي البليهي (الهلال) – عون السلولي (التعاون) – حسان التمبكتي (الهلال) – علي لاجامي (النصر) – سعود عبد الحميد (الهلال) – أيمن يحيى (النصر) – عبدالله الخيبري (النصر) – فواز الصقور (الشباب)

لخط الوسط:

مختار علي (الفتح) – عباس الحسن (الفتح)- فيصل الغامدي (الاتحاد) – عيد المولد (الأخدود) – سالم الدوسري (الهلال) – عبد الإله المالكي (الهلال) – ناصر الدوسري (الهلال) – محمد كنو (الهلال) – سامي النجعي (النصر)

لخط الهجوم:

فهد المولد (الشباب) – عبدالله رديف (الشباب) – عبد الرحمن غريب (النصر) – فراس البريكان (الأهلي) – صالح الشهري (الهلال)

ويخوض المنتخب السعودي 3 مباريات ودية في قطر في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا 2023، حيث يواجه نظيره اللبناني الخميس المقبل، ثم يلعب أمام منتخب فلسطين وينهيها بلقاء هونغ كونغ.