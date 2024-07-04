مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه الهولندي إريك تن هاغ موسمين

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن مدربه إريك تن هاغ وقع عقدا جديدا لتمديد بقائه في أولد ترافورد حتى عام 2026، ليحظى المدرب الهولندي بفرصة أخرى لإعادة البطل 20 مرة وصاحب الرقم القياسي إلى أمجاده السابقة.

وكانت هناك تكهنات بأنه سيتم إقالته بعد أن أنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن في أقل مركز له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع تولي الملياردير البريطاني ورئيس شركة إنيوس جيم راتكليف مسؤولية عمليات كرة القدم.

لكن الفوز المفاجىء على مانشستر سيتي حامل اللقب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منح تن هاغ (54 عاما) الحياة في أولد ترافورد.

وقال تن هاغ في بيان “بالنظر للعامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في اللقبين والعديد من الأمثلة على التقدم من حيث كنا أين عندما انضممت. يجب أن نكون واضحين أيضا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، وهو ما يعني المنافسة على الألقاب الإنجليزية والأوروبية”.

وقال دان أشورث، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد: “مع حصوله على لقبين في الموسمين الماضيين، عزز إريك سجله كواحد من أكثر المدربين نجاحاً في كرة القدم الأوروبية. وفي حين سلطت مراجعة النادي للموسم الماضي الضوء على مجالات التحسين، فقد توصلنا أيضاً إلى نتيجة واضحة مفادها أن إريك كان أفضل شريك لنا للعمل معه في رفع المعايير والنتائج.

وقد أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين والموظفين بالفعل أنهم قادرون على المنافسة والفوز على أعلى مستوى، والآن نحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل أكثر اتساقاً”.

وأضاف: “مع وجود فريق قيادة كرة القدم المعزز لدينا الآن، فإننا نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع إريك لتحقيق طموحاتنا المشتركة لنادي كرة القدم هذا”.