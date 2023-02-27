مانشستر يونايتد يفوز بأول لقب تحت قيادة مدربه الهولندي

تُوج مانشستر يونايتد بلقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كأس الـ”كارابوا”، اليوم الأحد، بفوزه على نيوكاسل يونايتد، بهدفين في مُقابل لا شيء، في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب ويمبلي.

افتتح لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو التسجيل لـ”الشياطين الحُمر” في الدقيقة الـ33، وبعدها بـ6 دقائق أضاف ماركوس راشفود هدف يونايتد الثاني، لكن الهدف لم يحتسب له لأن الكرة ارتطمت بمدافع نيوكاسل سفين بوتمان.

وصار في جعبة مانشستر يونايتد 6 ألقاب في كأس الرابطة منفرداً في المركز الثاني بعد ليفربول الأول بـ9 ومان سيتي الثاني بـ8.

أما نيوكاسل الذي خاض أول نهائي له منذ 1999 فاستمر صيامه عن منصات التتويج منذ 67 عاماً.

وكان الفريقان لعبا نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1999 وفاز مان يونايتد بثنائية نظيفة أيضاً.

وهذا اللقب الأول للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ في موسمه الأول مع الشياطين الحمر كما يحتل المرتبة الثالثة مع الفريق ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفاز مانشستر يونايتد بآخر 5 نهائيات لكأس رابطة الأندية الإنكليزية بينما خسر نيوكاسل نهائي كأس الرابطة في عامي 1976 و 2023.

وهذا أول لقب لمانشستر يونايتد بشكل عام منذ موسم 2016-2017.

يُشار إلى أنّ مانشستر يونايتد تأهل إلى المباراة النهائية، بفوزه على نوتينغهام فورست في نصف النهائي، بنتيجة (5-0)، بمجموع المباراتين ذهاباً وإياباً، فيما تأهل نيوكاسل إلى هذا الدور، بفوزه على ساوثهامبتون بنتيجة (3-1)، بمجموع المباراتين أيضاً.

وكانت الاحتفالات التي تلت الفوز، دليلاً على التحوّل الذي أحدثه المدرب الهولندي إريك تن هاغ في النادي خلال موسمه الأول في “أولد ترافورد”.

وقال تن هاغ “عليك أن تفوز باللقب الأول. وهذا ما فعلناه اليوم. يمكن لهذا أن يلهمنا كثيراً ويمنحنا مزيداً من الثقة بأنه يمكننا القيام بذلك”.

وأضاف “ما زلنا في بداية إعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي ننتمي إليه، وهو الفوز بالألقاب”.