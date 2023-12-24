مانشستر يونايتد يبيع 25% من أسهمه لراتكليف مع استثمارات إضافية بـ 300 مليون دولار

أعلنت شركة مانشستر يونايتد (رمزها في بورصة نيويورك: MANU) اليوم أنها أبرمت اتفاقاً يستحوذ بموجبه رئيس مجلس إدارة شركة “إينيوس” INEOS، السير جيم راتكليف، على 25 في المائة من أسهم الفئة ب في مانشستر يونايتد وما يصل إلى 25 في المائة من أسهم الفئة أ في مانشستر يونايتد، وتقديم مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في “أولد ترافورد”.

وبموجب شروط اتفاقيات الصفقة، ستقوم شركة “تراولرز المحدودة” بـ :

الاستحواذ على 25% من الأسهم العادية من الفئة ب للشركة، بقيمة اسمية 0.0005 دولار أمريكي للسهم الواحد.

البدء في عرض مناقصة للاستحواذ على ما يصل إلى عدد من الأسهم التي ستمثل، عند الإطلاق، 25% من الأسهم العادية من الفئة “أ” للشركة، بقيمة اسمية 0.0005 دولار أمريكي للسهم الواحد، وفي كل حالة بسعر 33 دولاراً أمريكياً للسهم نقداً. وبشرط توفر عدد كافٍ من أسهم الفئة “أ” في العرض، ستمتلك شركة “تراولز المحدودة” 25% من أسهم النادي بعد إغلاق الصفقة.

وسيقدم السير جيم راتكليف تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية للنادي في أولد ترافورد، بما في ذلك 200 مليون دولار مدفوعة عند إغلاق الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024.

وسيتم تمويل الصفقة بالكامل من قبل شركة “تراولرز المحدودة” دون أي دين.

ووافق مجلس إدارة شركة مانشستر يونايتد على الصفقة وأوصى بأن يقوم مساهمو مانشستر يونايتد بطرح أسهمهم في عرض المناقصة والموافقة على التغيير في النظام الأساسي لشركة مانشستر يونايتد للسماح، من بين أمور أخرى، بنقل ملكية أسهم الفئة ب.

وسيخضع إغلاق عرض العطاء لموافقة الدوري الإنجليزي الممتاز والموافقات التنظيمية الضرورية الأخرى، وموافقة المساهمين على تعديل النظام الأساسي.

وكجزء من الصفقة، قبلت شركة “أينيوس” طلباً من مجلس الإدارة لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي. وسيشمل ذلك جميع جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات، إلى جانب مقعدين في مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد ومجالس إدارة نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم.

وذكر النادي في بيانه أن الطموح المشترك يتمثل في إنشاء عملية كرة قدم عالمية المستوى تعتمد على نقاط القوة العديدة الموجودة في النادي، بما في ذلك الأداء الناجح خارج الملعب الذي لا يزال يتمتع به.

وقال أفرام جليزر وجويل جليزر، الرئيسان التنفيذيان المشاركان والمديران لنادي مانشستر يونايتد: “يسعدنا أن نتوصل إلى هذه الصفقة مع السير جيم راتكليف وشركة إينيوس. كجزء من المراجعة الإستراتيجية التي أعلنا عنها في نوفمبر تشرين الثاني 2022، التزمنا بالنظر في مجموعة متنوعة من البدائل للمساعدة في تعزيز مانشستر يونايتد، مع التركيز على تحقيق النجاح لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية”.

وأضاف البيان: “يجلب السير جيم وشركة إينيوس ثروة من الخبرة التجارية بالإضافة إلى الالتزام المالي الكبير للنادي. ومن خلال إينيوس سبورت، سيتمكن مانشستر يونايتد من الوصول إلى محترفين متمرسين ذوي أداء عالٍ، وذوي خبرة في إنشاء وقيادة فرق النخبة من داخل اللعبة وخارجها. ويمتلك مانشستر يونايتد أفراداً موهوبين في جميع أنحاء النادي ورغبتنا هي التطوير الدائم على كل المستويات للمساعدة في تحقيق المزيد من النجاح لجماهيرنا العظيمة في المستقبل”.

العودة إلى القمة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إنيوس، السير جيم راتكليف: “باعتباري داعماً مدى الحياة للنادي، يسعدني جداً أننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي. وفي حين أن النجاح التجاري للنادي يضمن وجود الأموال المتاحة دائماً للفوز بالبطولات على أعلى المستويات، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل في الآونة الأخيرة. وسنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم بمساعدة مجموعة إينيوس سبورت للمساعدة في دفع المزيد من التطوير للنادي، مع توفير الأموال أيضاً بهدف تمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد”.

وأضاف: “نحن هنا على المدى الطويل وندرك أن هناك الكثير من التحديات والعمل الشاق الذي ينتظرنا، وسنتعامل معه بدقة واحترافية وشغف. نحن ملتزمون بالعمل مع الجميع في النادي – مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين والمشجعين – للمساعدة في دفع النادي إلى الأمام. وطموحنا المشترك واضح: نريد جميعاً أن نرى مانشستر يونايتد يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية”.