لهذا السبب قد يحرم مانشستر يونايتد من المشاركة في يوروبا ليغ

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي ضمن تأهله إلى مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ” الموسم المقبل بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنكليزي، خطر الاستبعاد من البطولة بسبب تضارب ملكية الأندية.

وتعود جذور المشكلة إلى ملكية شركة “INEOS” التابعة للملياردير البريطاني جيم راتكليف لنادي نيس الفرنسي وحصة كبيرة في مانشستر يونايتد.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على منع ناديين مملوكين للمؤسسة نفسها من التنافس في بطولة واحدة.

في حين تمتلك “INEOS” حاليًا 27% من أسهم مانشستر يونايتد، إلا أن الشركة تخطط لزيادة حصتها إلى أكثر من 30% من خلال استثمار إضافي بقيمة 245 مليون جنيه إسترليني. ستتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى لقواعد ملكية الأندية المتعددة للاتحاد الأوروبي للعبة.

ومع تأهل نيس أيضًا إلى الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الفرنسي، يصبح أحد الفريقين مهددًا بمغادرة يوروبا ليغ واللعب في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي إذا لم تتمكن “INEOS” من حل المشكلة.

وتشير التوقعات إلى أن نيس سيبقى في الدوري الأوروبي نظرًا لاحتلاله مركزًا أفضل في الدوري الفرنسي مقارنة بمانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الذي حل ثامنًا.

وكان اليونايتد فاز على جاره وغريمه السيتي في نهائي كأس الاتحاد 2-1.