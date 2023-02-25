مانشستر يونايتد قادر على هزيمة أي فريق وفق مدربه الهولندي

بعد رؤية فريقه المتألق وهو يحول تأخره بهدف لينتصر على ضيفه برشلونة في مباراة مثيرة في أولد ترافورد، الخميس، أصر مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاج على أن فريقه قادر على هزيمة أي فريق في سعيه للفوز بأول ألقابه الكبرى منذ 2017.

وظل يونايتد منافساً في أربع بطولات هذا الموسم بعد فوزه 2-1 في إياب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم على الفريق الإسباني، الخميس، بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وتشبع المدرب الهولندي بالثقة برؤية يونايتد يتفوق على متصدر الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه ويؤدي بقوة في أمر نادر بالنسبة لجماهير أولد ترافورد منذ أن كان أليكس فيرجسون مدربا للفريق.



وقال تن هاج للصحفيين: «أنت بحاجة إلى استراتيجية للبناء، لكنك تحتاج أيضاً إلى نتائج للحصول على هذا الإيمان القوي، هذه خطوة أخرى لأنه عندما يمكنك الفوز على برشلونة – أحد أفضل الفرق في أوروبا حالياً- يمكن أن يكون إيمانك قوياً حقاً لأنني أعتقد أنك حينها تصبح قادرا على هزيمة أي فريق”.

وأضاف المدرب الهولندي: «كانت ليلة رائعة. أعتقد بأنه من الرائع الفوز على برشلونة الذي يتفوق بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني وقد شاهدنا هذا الأسبوع ريال مدريد يلعب ضد ليفربول، لقد قدمنا أداء رائعاً”.



وليست هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يتأخر فيها يونايتد في مباراة كبيرة على أرضه قبل أن ينتصر؛ إذ فعل ذلك في فوزه 2-1 على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بعد تأخره.

وأشاد تن هاج بشخصية لاعبيه قائلاً: «لدينا شخصيات عظيمة في هذا الفريق، بدءاً من ديفيد دي خيا ورافائيل فاران وليسا مارتينيز وكاسيميرو وبرونو فرنانديز، مثل هذه النوعية الساعية إلى الفوز”.

وسجل المهاجم البرازيلي أنتوني هدف الفوز على برشلونة بعد أن حل بديلاً بين الشوطين.

وقال تن هاج: «كل شخص لديه مثل هذا الإيمان القوي والقتال في هذا الفريق، يمكنك رؤيته مع البدلاء، شاركوا وجلبوا الطاقة والجودة وديناميكية مختلفة في المباريات، أعتقد بأن جميع البدلاء، ليس فقط في هذه المباراة، لكن في العديد من المباريات من قبل، قدموا أداء رائعاً”.