فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بتخطي بطل آسيا

شق مانشستر سيتي الإنجليزي طريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على أوراوا الياباني بطل آسيا في نصف النهائي.

فريق التحرير by فريق التحرير
كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على فريق أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ملخص المباراة

لم يبذل مانشستر سيتي مجهودا كبيرا في الشوط الأول، واكتفى بالاستحواذ والسيطرة دون صناعة فرص حقيقية على مرمى الفريق الياباني، لكنه نجح في تسجيل هدف خاطف قبل لحظات من نهاية الشوط.

هدف السيتي الأول قبل صافرة نهاية الشوط الأول جاء بتوقيع اللاعب الياباني ماريوس الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه.

واختلف الوضع كليا في الشوط الثاني، حيث ظهر الفريق الإنجليزي أكثر شراسة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 52.

واختتم البرتغالي بيرناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 60 بتسديدة يسارية معتادة عانقت الشباك.

وبعد الهدف الثالث لجأ مانشستر سيتي إلى توفير الجهد، من أجل عدم إصابة الفريق بالإرهاق قبل مواجهة فلومينينسي في نهائي البطولة.

نهائي المونديال

يظهر مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بنهائي مونديال الأندية، ليواجه بطل أمريكا الجنوبية، فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل.

ويلعب الفريق البرازيلي المباراة النهائية للمرة الأولى، حيث تعد نسخة مونديال الأندية بالسعودية هي الأولى في تاريخ مشاركات بطل كوبا ليبرتادوريس.

مباراة البرونزية

وبعد خسارته الكبيرة، يلعب الفريق الياباني من أجل الفوز بالميدالية البرونزية، ضد النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الياباني لتحقيق أول ميدالية برونزية، بينما يحاول نظيره المصري الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...