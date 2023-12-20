مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بتخطي بطل آسيا

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على فريق أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ملخص المباراة

لم يبذل مانشستر سيتي مجهودا كبيرا في الشوط الأول، واكتفى بالاستحواذ والسيطرة دون صناعة فرص حقيقية على مرمى الفريق الياباني، لكنه نجح في تسجيل هدف خاطف قبل لحظات من نهاية الشوط.

هدف السيتي الأول قبل صافرة نهاية الشوط الأول جاء بتوقيع اللاعب الياباني ماريوس الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه.

واختلف الوضع كليا في الشوط الثاني، حيث ظهر الفريق الإنجليزي أكثر شراسة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 52.

كوفاسيتيش يضيف ثاني الأهداف للسيتي ⚽?



أوراوا 0 × 2 مانشستر سيتي #أوراوا_مانشستر_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/rEsnhK6nNB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2023

واختتم البرتغالي بيرناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 60 بتسديدة يسارية معتادة عانقت الشباك.

وبعد الهدف الثالث لجأ مانشستر سيتي إلى توفير الجهد، من أجل عدم إصابة الفريق بالإرهاق قبل مواجهة فلومينينسي في نهائي البطولة.

نهائي المونديال

يظهر مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بنهائي مونديال الأندية، ليواجه بطل أمريكا الجنوبية، فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل.

ويلعب الفريق البرازيلي المباراة النهائية للمرة الأولى، حيث تعد نسخة مونديال الأندية بالسعودية هي الأولى في تاريخ مشاركات بطل كوبا ليبرتادوريس.

مباراة البرونزية

وبعد خسارته الكبيرة، يلعب الفريق الياباني من أجل الفوز بالميدالية البرونزية، ضد النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الياباني لتحقيق أول ميدالية برونزية، بينما يحاول نظيره المصري الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.