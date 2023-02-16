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Posted inكرة قدم

مانشستر سيتي يقهر أرسنال على أرضه وينتزع منه الصدارة

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هالاند بعد تسجيله هدفاً في مرمى أرسنال
هالاند بعد تسجيله هدفاً في مرمى أرسنال

أشعل مانشستر سيتي سباق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وجدد أمله في الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعدما اقتنص فوزاً مثيراً من ملعب مضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ12 للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 51 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه أرسنال، المتساوي معه في الرصيد نفسه من النقاط ، والذي تراجع للمركز الثاني بعد فترة طويلة قضاها على القمة، علما بأن الفريق اللندني مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وتقدّم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد مرور 24 دقيقة، بعدما استغل دي بروين خطأ دفاعياً من تاكيهيرو تومياسو الذي أعاد الكرة للخلف فوصلت إلى دي بروين الذي سدد كرة ساقطة في مرمى آرون رامسديل.

لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من المباراة، بداعي أن الحارس إيدرسون ارتكب خطأ ضد إيدي نكيتياه عقب تسديد كرة من زاوية ضيقة، ثم نفذ ساكا ركلة الجزاء بعكس اتجاه الحارس.

ومنح جاك غريليش التقدم لحامل اللقب بتسديدة قوية في الدقيقة 72.

وسجّل زميله إرلينغ هالاند الهدف الثالث لسيتي بعد 10 دقائق، ليعزز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 26 هدفا، بفارق 9 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين هداف توتنهام.

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وبات سيتي يتصدر الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق الأهداف عن أرسنال الذي تراجع للمركز الثاني لكنه خاض 22 مباراة وله مباراة واحدة مؤجلة.

وخسر أرسنال آخر 11 مباراة في البريميرليج أمام مانشستر سيتي، وهي المسيرة الأطول من نوعها للمدفعجية أمام خصم بعينه طوال تاريخه بالدوري.
وواصل السيتي مسيرة الانتصارات في يوم الأربعاء، حيث فاز خلال آخر 23 لقاء في الدوري بهذا اليوم، وهي مسيرة الانتصارات الأطول بيوم محدد طوال تاريخ المسابقة.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد بين الفريقين على ملعب (الاتحاد) معقل مانشستر سيتي في 26 نيسان/أبريل المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ33 للمسابقة.
وأصبح بوكايو ساكا، جناح أرسنال، بعمر 21 عاماً و163 يوماً، أصغر لاعب يسجل 25 هدفاً في البريميرليج للمدفعجية، محطماً الرقم السابق لسيسك فابريجاس بعمر 22 عاماً و237 يوماً.

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