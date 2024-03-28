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مانشستر سيتي يضم لاعبًا عمره 14 عامًا

يمثل ضم كافان سوليفان خطوة استراتيجية مميزة لمانشستر سيتي، لضم موهبة استثنائية تُعدّ مستقبل كرة القدم الأميركية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مانشستر سيتي

توصل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى اتفاق مع فيلادلفيا يونيون الأميركي للتعاقد مع اللاعب الواعد كافان سوليفان، البالغ من العمر 14 عاماً، عندما يبلغ سن الـ 18.

ويتضمن الاتفاق مكافآت وحوافز كبيرة إضافة إلى نسبة في صفقة البيع المقبلة للاعب في حال خروجه من مانشستر سيتي.

سيعمل سوليفان حالياً على إنهاء آخر الترتيبات بخصوص عقد محلي في الدوري الأميركي ليستمر في الولايات المتحدة حتى وصوله السن الذي يسمح له بالانتقال إلى السيتيزن. وتعتبر هذه الصفقة المحلية هي الأعلى في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم.

سيكون سوليفان مؤهلاً للظهور لأول مرة مع الفريق الأول لنادي فيلادلفيا يونيون بمجرد توقيعه. ووفقاً للاتفاق، سيتم إرسال سوليفان إلى مكان آخر في أوروبا في حال تخطّى تطوره الدوري الأميركي قبل بلوغه سن الـ 18 عاماً.

كان مانشستر سيتي يخطط في البداية لإرسال سوليفان إلى نادي لوميل “إس كي” في دوري الدوري الثانية البلجيكي في الـ 16 من عمره قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي عند بلوغ الـ 18.

ظهر سوليفان لأول مرة على المستوى الاحترافي في نهاية الأسبوع الماضي مع الفريق الثاني لناديه، حيث قدم تمريرة حاسمة أهدت فريقه الفوز.

ويُعدّ سوليفان أفضل لاعب أميركي في فئته العمرية وأيضاً أحد أفضل اللاعبين في جميع أنحاء العالم. فقد قاد منتخب الولايات المتحدة تحت 15 عاماً للفوز ببطولة CONCACAF U-15 لعام 2023 وحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

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