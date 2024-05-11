فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

مانشستر سيتي يزيح أرسنال عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

سيكون مصير مانشستر سيتي بين يديه لأنه قادر على الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بغض النظر عما سيحققه فريق أرسنال

فريق التحرير by فريق التحرير
لاعب مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في مرمى فولهام
لاعب مانشستر سيتي كفارديول يسجل الهدف الأول في مرمى فولهام

أزاح فريق مانشستر سيتي فريق أرسنال عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» بعد فوزه على مضيفه اللندني فولهام 4-0 اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وبفوزه السابع على التوالي في الدوري، وتحديداً منذ التعادل على أرضه أمام أرسنال من دون أهداف في 31 آذار / مارس، والسادس عشر على التوالي على فولهام في جميع المسابقات، رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن «المدفعجية» الذي يلعب الأحد مع مضيفه وغريمه مانشستر يونايتد.
وخلافاً لأرسنال الحالم بلقبه الأول منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، سيكون مصير سيتي بين يديه لأنه قادر على الاحتفاظ باللقب بغض النظر عما سيحققه فريق المدرب الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا، إذ تبقى له مباراتان بسبب تأجيل لقائه مع الفريق اللندني الآخر توتنهام من المرحلة الرابعة والثلاثين والتي يخوضها الثلاثاء على أرض سبيرز.
وشاءت الصدف في الأمتار الأخيرة من الموسم أن تكون الاختبارات الثلاثة الأخيرة لسيتي ضد فرق لندنية كونه يختتم الموسم الأحد المقبل على أرضه ضد وست هام، بانتظار خوضه نهائي الكأس حيث يسعى للاحتفاظ أيضاً باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 الحالي.
وافتتح الكرواتي غفارديول التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 13 بعد تمريرة من البلجيكي كيفن دو بروين، ثم سجل فيل فودن الهدف الثاني في الدقيقة 59، وبعدها سجل كفارديول هدفه الثاني والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 71، واختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع  من الشوط الثاني.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...