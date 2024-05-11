مانشستر سيتي يزيح أرسنال عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

أزاح فريق مانشستر سيتي فريق أرسنال عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» بعد فوزه على مضيفه اللندني فولهام 4-0 اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبفوزه السابع على التوالي في الدوري، وتحديداً منذ التعادل على أرضه أمام أرسنال من دون أهداف في 31 آذار / مارس، والسادس عشر على التوالي على فولهام في جميع المسابقات، رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن «المدفعجية» الذي يلعب الأحد مع مضيفه وغريمه مانشستر يونايتد.

وخلافاً لأرسنال الحالم بلقبه الأول منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، سيكون مصير سيتي بين يديه لأنه قادر على الاحتفاظ باللقب بغض النظر عما سيحققه فريق المدرب الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا، إذ تبقى له مباراتان بسبب تأجيل لقائه مع الفريق اللندني الآخر توتنهام من المرحلة الرابعة والثلاثين والتي يخوضها الثلاثاء على أرض سبيرز.

وشاءت الصدف في الأمتار الأخيرة من الموسم أن تكون الاختبارات الثلاثة الأخيرة لسيتي ضد فرق لندنية كونه يختتم الموسم الأحد المقبل على أرضه ضد وست هام، بانتظار خوضه نهائي الكأس حيث يسعى للاحتفاظ أيضاً باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 الحالي.

وافتتح الكرواتي غفارديول التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 13 بعد تمريرة من البلجيكي كيفن دو بروين، ثم سجل فيل فودن الهدف الثاني في الدقيقة 59، وبعدها سجل كفارديول هدفه الثاني والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 71، واختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

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