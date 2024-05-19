مانشستر سيتي يحصد كأس البريميرليج لأربعة مواسم متتالية

سجل فريق مانشستر سيتي اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحروف من ذهب بعد تتويجه بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه 3 / 1 على ضيفه ويستهام يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للبطولة، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتوج باللقب لأربعة مواسم متتالية.

صراع مانشستر سيتي وأرسنال على اللقب

وحسم مانشستر سيتي صراع المنافسة على اللقب مع أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة في المواسم السبعة الأخيرة.

افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت على ملعب (الاتحاد)، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 18.

قلص محمد قدوس الفارق لويستهام بتسجيله هدفا في الدقيقة 42، لكن الإسباني رودري أحرز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 59.

وعقب المباراة، اقتحمت الجماهير الملعب للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، الذي جاء ليخفف نسبيا من خيبة الأمل بعد خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد ريال مدريد الإسباني.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي لأربعة مواسم متتالية منذ انطلاق البطولة قبل 136 عاما.

منذ انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 1888 / 1889، لم يحتفظ أي فريق باللقب سوى لثلاثة مواسم متتالية فقط، حيث كان هيدرسفيلد تاون أول من حقق هذا الإنجاز في عشرينيات القرن الماضي، تبعه أرسنال في الثلاثينيات، ثم ليفربول في الثمانينيات.

في عصر الدوري الممتاز، الذي بدأ موسم 1992 / 1993، كان مانشستر يونايتد أول من احتفظ باللقب لثلاثة مواسم متتالية بالنظام الجديد، من موسم 1998 / 1999 حتى موسم 2000 / 2001، ثم كرر ذلك بين موسمي 2006 / 2007 و 2008 / 2009.

بذلك، انفرد مانشستر سيتي بالمركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة، الذي يتقاسمه مع إيفرتون، في حين يتصدر مانشستر يونايتد القائمة برصيد 20 لقبا.

حقق أرسنال فوزا شرفيا 2 / 1 على ضيفه إيفرتون في ملعب (الإمارات) بلندن.

بادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق إدريسا جاي في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة.

لم يدم تقدم إيفرتون طويلا، إذ أدرك الياباني تاكيهيرو تومياسو التعادل لأرسنال في الدقيقة 43، ثم سجل الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز في الدقيقة 89.

ارتفع رصيد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2003 / 2004، إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 50 نقطة في المركز الخامس عشر.

بدأت المباراة بدون جس نبض، حيث سجل فيل فودين هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من تمريرة بيرناردو سيلفا.

واصل سيتي ضغطه وسدد جيريمي دوكو كرة أبعدها الحارس أريولا. أضاف فودين الهدف الثاني في الدقيقة 18 من تمريرة دوكو.

حاول لاعبو سيتي استغلال ارتباك دفاع ويستهام، وسددوا عدة كرات، قبل أن يسجل قدوس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 42.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة سيتي، وسدد دي بروين عدة كرات قبل أن يضيف رودري الهدف الثالث في الدقيقة 61 من تمريرة فودين.

استمر ضغط سيتي حتى هدأ الإيقاع، وتم إلغاء هدف لويستهام في الدقيقة 89 بعد مراجعة تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز سيتي 3 / 1 وتتويجه باللقب.