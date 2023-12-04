مانشستر سيتي يتراجع للمركز الثالث ببريميرليغ بعد التعثر أمام توتنهام

واصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة الثالثة على التوالي، ليتراجع إلى المركز الثالث بالمسابقة برصيد 30 نقطة.

وتعادل السيتي، في مباراته مع ضيفه نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-3، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للمسابقة.

التفريط في الفوز

وفرط لاعبو المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، في تقدمهم بالنتيجة للمباراة الثالثة على التوالي، وتنافس لاعبوه في إضاعة الفرص التي سنحت لهم، ليدرك فريق توتنهام اللندني التعادل في الوقت القاتل.

وبادر نجم توتنهام الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، بتسجيل هدف أول لمصلحة فريقه في الدقيقة السابعة، لكن سرعان ما أحرز اللاعب نفسه هدفا عكسيا في مرمى فريقه، ليدرك مانشستر سيتي التعادل، في الدقيقة التاسعة.

وأدى الهجوم الكاسح للسيتي، في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق نجمه فيل فودين، ثم أضاع بعدها أصحاب الأرض عدة أهداف محققة، وتكفل القائم والعارضة في الدفاع عن شباك الضيوف.

وأحرز الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 69، لتتواصل الإثارة في الشوط الثاني، غير أن البديل جاك غريليش أحرز الهدف الثالث للفريق السماوي في الدقيقة 81.

هدف قاتل

وعندما تأهبت جماهير السيتي للاحتفال بفوز فريقها، فوجئ الجميع في الدقيقة 90 بإحراز السويدي، ديان كولوسيفسكي، هدف التعادل القاتل لتوتنهام، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبهذه النتيجة يحل حامل اللقب في آخر 3 مواسم، مانشستر سيتي، في المركز الثالث ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن أرسنال المتصدر، بعد لعب 14 جولة من المسابقة.

فيما ارتفع رصيد توتنهام، إلى النقطة 27 في المركز الخامس بالبطولة، مع إيقافه لسلسلة الهزائم التي مني بها خلال المباريات الثلاث الأخيرة.