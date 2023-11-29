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مانشستر سيتي يتخلص من لعنة قديمة في دوري أبطال أوروبا  

مانشستر سيتي، خسر 6 مبارياته مماثلة في دوري أبطال أوروبا، لتلك التي خاضها أمام فريق لايبزيغ الألماني.

فريق التحرير by فريق التحرير
مانشستر سيتي، هالاند، ألفاريز

تخلص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من لعنة قديمة، عندما حقق ريمونتادا مثيرة خلال مواجهة لايبزيج الألماني، بدوري أبطال أوروبا.

وقلب مانشستر سيتي، تأخره أمام لايبزيغ بهدفين للفوز 3-2 مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أول فوز في مباريات مماثلة

وفاز مانشستر سيتي، حسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، لأول مرة في مباراة ببطولة دوري الأبطال، بعد تأخره بهدفين أو أكثر عقب نهاية الشوط الأول.

وقد خسر مانشستر سيتي، 6 مبارياته مماثلة حتى أصبح تأخره لعنه لازمته طوال مبارياته في دوري أبطال أوروبا.

وسجل لمانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند في الدقيقة 53، وفيل فودين في الدقيقة 70، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 87، فيما سجل أهداف لايبزيج، مهاجمه لويس أوبيندا بالدقيقتين 13 و33.

وكان مانشستر سيتي ولايبزيج، قد ضمنا التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل المباراة، وبعدها تصدر السيتي المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما حل لايبزيغ، بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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فريق التحرير

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