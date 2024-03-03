موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد 03-03-2024

تشهد منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، يلاحقه حامل اللقب نادي مانشستر سيتي برصيد 59 نقطة جمعها من 26 مباراة، وفي المركز الثالث يأتي فريق الأرسنال برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 27 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

يستقبل حامل لقب البطولة الإنجليزية نادي مانشستر سيتي ضيفه وجاره مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر.

ويسعى المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، إلى الفوز في المباراة الثالثة على التوالي على اليونايتد، لتأكيد التفوق الكاسح على نظيره الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد.

وتمكن فريق المدير الفني الإسباني من حسم الديربي مرتين متتاليتين الأولى في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي وفاز السيتي بنتيجة 2-1، ثم تغلب السيتي من جديد بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي لا يريد فقط تأكيد التفوق على مانشستر يونايتد، لكنه يرغب في تجنب أي تعثر أو تفريط في النقاط قبل مواجهة ليفربول في قمة خارج التوقعات الأسبوع المقبل، على أرضية ملعب أنفيلد.

أما الهولندي تين هاج مدرب يونايتد فيرغب في أن يتمكن فريقه من تجاوز الخسارة المفاجئة أمام نادي فولهام في الأسبوع الـ 26 من الدوري الإنجليزي، والتي أدت إلى تراجع الفريق إلى الترتيب السادس بين فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة من 26 مباراة.

ويعلم الهولندي، مدى صعوبة مهمة لاعبيه في إيقاف خطورة هجوم مانشستر سيتي ومحاور لعبه مثل رودري، وكيفن دي بروين، وبرناردو سيلفا، والرباعي الهجومي جيريمي دوكو، وجوليان ألفاريز، وإرلينج هالاند، وفيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وسيحتضن ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الأسبوع الـ 27 من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3 مارس 2024.

ومن المقرر أن ينطلق ديربي مانشستر في تمام الساعة 05.30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 06.30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تبث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

عبر مجموعة قناة beIN SPORTS القطرية، التي أعلنت بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيتوالى النقل الفني والتحليل والتعليق المعلق الرياضي، حفيظ الدراجي.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع



من المتوقع أن يدخل المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا مباراة مانشستر يونايتد بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: ناثان آكي – جون ستونز – مانويل أكانجي – كايل ووكر

في خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاتشيتش – برناردو سيلفا

في خط الهجوم: فيل فودين – خوليان ألفاريز – إرلينج هالاند

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدير الفني الهولندي لنادي مانشستر يونايتد إريك تين هاج المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ديوجو دالوت – جوني إيفانز – رافاييل فاران – فيكتور ليندلوف

في خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – كوبي ماينو – برونو فيرنانديش

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – أنتوني – ماركوس راشفورد