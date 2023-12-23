مانشستر سيتي بطلا لكأس العالم للأندية بعد سحق فلومينينسي

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على فلومينينسي البرازيلي 4-0 في المباراة النهائية.

المباراة أقيمت على ملعب الجوهرة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، بالإضافة إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددا من المسؤولين عن اللعبة ورموزها في الوطن العربي والعالم.

مانشستر سيتي حقق واحدة من أفضل مسيرات الأبطال في مونديال الأندية، حيث فاز في مباراتين، وسجل 7 أهداف، ولم تستقبل شباكه أي هداف، وتغلب على بطل آسيا، وبطل أمريكا الجنوبية.

ملخص المباراة

افتتح مانشستر سيتي المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بتسديدة قوية، ليدخل اللاعب التاريخ بعد تتويجه ببطولتي كأس العالم للأندية والمنتخبات.

السيتي يبدأ مبكرًا.. الفاريز يسجل أول الأهداف ??⚽



مانشستر سيتي 1 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zFE0c6HWG4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وعن طريق الخطأ، سجل نينو هدفا في مرمى فريقه فلومينينسي في الدقيقة 27 ليمهد الطريق لفوز مانشستر سيتي الكبير.

رودري يمرر.. وفودين يحسمها في الشباك?

هدف ثاني للسيتي⚽?



مانشستر سيتي 2 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zvi2K7aNq3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

ونجح فيل فودين في إضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 72، قبل أن يختتم ألفاريز حفل الأهداف بالتوقيع الرابع في الدقيقة 88.

ثالث الأهداف للسيتي من فودين ?⚽



مانشستر سيتي 3 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/596wjLO8aa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

الفاريز يضيف رابع الأهداف للسيتي ??⚽



مانشستر سيتي 4 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/j1z2Hijaul — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023