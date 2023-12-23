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مانشستر سيتي بطلا لكأس العالم للأندية بعد سحق فلومينينسي

كتب المدرب الإسباني بيب غوارديولا التاريخ رفقة فريقه مانشستر سيتي بعدما منحه أول لقب في مسيرته ببطولة كأس العالم للأندية.

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مانشستر سيتي

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على فلومينينسي البرازيلي 4-0 في المباراة النهائية.

المباراة أقيمت على ملعب الجوهرة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، بالإضافة إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددا من المسؤولين عن اللعبة ورموزها في الوطن العربي والعالم.

مانشستر سيتي حقق واحدة من أفضل مسيرات الأبطال في مونديال الأندية، حيث فاز في مباراتين، وسجل 7 أهداف، ولم تستقبل شباكه أي هداف، وتغلب على بطل آسيا، وبطل أمريكا الجنوبية.

ملخص المباراة

افتتح مانشستر سيتي المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بتسديدة قوية، ليدخل اللاعب التاريخ بعد تتويجه ببطولتي كأس العالم للأندية والمنتخبات.

وعن طريق الخطأ، سجل نينو هدفا في مرمى فريقه فلومينينسي في الدقيقة 27 ليمهد الطريق لفوز مانشستر سيتي الكبير.

ونجح فيل فودين في إضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 72، قبل أن يختتم ألفاريز حفل الأهداف بالتوقيع الرابع في الدقيقة 88.

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