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ماسكيرانو يدعو ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

هل يلبي ليونيل ميسي دعوة صديقه القديم خافيير ماسكيرانو وينضم لصفوف منتخب بلاده الأولمبي للمشاركة في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024 ؟

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ميسي

أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاماً، أن الباب مفتوح أمام أسطورة اللعبة ليونيل ميسي للانضمام إلى المنتخب المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام الجاري.

وضمنت الأرجنتين مقعدها في الأولمبياد بعد فوزها على البرازيل 1-0 يوم الأحد في الدور نصف نهائي من تصفيات أميركا الجنوبية.

ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة ميسي البالغ من العمر 36 عامًا في باريس، قال ماسكيرانو زميله السابق في منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني للصحفيين: “حسنًا، الجميع يعرف علاقتي مع ليو، الصداقة التي تربطني به.. لطالما قلت إن لاعباً مثل ليو يعد فرصة ولكن الأمر يعتمد على قبول الدعوة بمرافقتنا وبالطبع هو لديه أولوياته ووقته المتاح، لكن الدعوة ستكون متاحة”.

وسبق لمهاجم إنتر ميامي الأميركي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر عام 2022، أن أحرز الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في دورة بكين عام 2008.

يذكر أن يسمح لكن منتخب أولمبي أن يضم إلى صفوفه 3 لاعبين فوق 23 عاماً

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