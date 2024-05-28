مارسيال يودّع مانشستر يونايتد بعد مسيرة استمرت 9 سنوات

أعلن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي هذا الصيف.

وشارك مارسيال هذا الخبر مع جماهير النادي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، معربًا عن امتنانه لتلك السنوات التي قضاها في “أولد ترافورد”.

وانضم مارسيال إلى مانشستر يونايتد في عام 2015 قادمًا من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 45.9 مليون دولار، إلا أنه لم يحقق التوقعات المرجوة منه بشكل كامل.

وعلى الرغم من مشاركته في 317 مباراة وتسجيله 90 هدفًا في جميع المسابقات، إلا أن الإصابات المتكررة أثرت على مسيرته في الفترة الأخيرة، حيث لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد، حقق مارسيال عدة ألقاب، بما في ذلك كأس الاتحاد الإنكليزي، وكأس الرابطة، والدوري الأوروبي. ومع ذلك، لم يتمكن من تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

وفي رسالته الوداعية، أعرب النجم الفرنسي عن امتنانه لمانشستر يونايتد، مؤكدًا أن النادي سيظل دائمًا في قلبه. وأشار إلى أنه سيغادر النادي لمواجهة تحديات جديدة، ولكنه سيبقى مشجعًا للشياطين الحمر وسيواصل متابعة نتائج الفريق بشغف.