مارادونا الابن: والدي مات مقتولاً

كشف دييغو أرماندو مارادونا نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الذي يحمل الاسم نفسه، أن والده مات مقتولاً، وأن وفاته لم تكن طبيعية.

وقال دييغو جونيور لقناة “ميدياست إيطاليا“: “ليس من وظيفتي أن أقول من فعل ذلك، ولكن لدي فكرة عما حدث، لأنهم تركوه لمصيره عندما كان من الممكن فعل شيء “.

وكان مارادونا الأب فارق الحياة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً بعد أزمة قلبية جراء مضاعفات ألمت به إثر جراحة لإزالة جلطة دموية بالمخ

وأضاف دييغو جونيور البالغ من العمر 37 عاماً: “حتى آخر يوم في حياتي، سأناضل من أجل العدالة، والشعور بالفراغ لن يختفي أبدًا، ولكن الحب الذي يُظهره له الجميع يُخفف آلام فراقه، جزئيًا على الأقل”.

الاهمال قضى على مارادونا

وكان مكتب المدعي العام الأرجنتيني، صرح في وقت سابق أن 8 من العاملين الطبيين المسؤولين عن صحة مارادونا أظهروا إهمالا، وتركوه لـ”مصيره المحتوم” دون تقديم المساعدة الطبية اللازمة له.

وخلصت لجنة طبية تولت التحقيق في ملابسات وفاة نجم كرة القدم الأرجنتيني في نيسان/ابريل 2021 إلى أن الفريق الطبي لمارادونا تصرف “بطريقة غير ملائمة تكشف عن تقصير وإهمال”.

وشرعت سلطات الادعاء في الأرجنتين في التحقيق بعد وفاة النجم السابق بسبب فشل في القلب في منزل بالقرب من العاصمة بوينس أيرس وشمل ذلك تفتيش متعلقات تخص طبيبه الخاص إلى جانب التحقيق مع أشخاص آخرين من الفريق المسؤول عن رعايته.

ونقلت صحيفة “لا ناسيون” عن تقرير للجنة الطبية حول الأيام الأخيرة للنجم الأرجنتيني: “تعامل الفريق الطبي لدييغو أرماندو مارادونا كان غير كاف ومعيب وغير مراعِِ للمريض. لقد ترك المريض لمصيره”. وقال التقرير إنه على الرغم من أنه لا يمكن القول على وجه اليقين إن نجم كرة القدم لم يكن ليموت إذا تلقي رعاية طبية أفضل، إلا أنه على الأقل كانت ستتاح له فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب اللجنة، فإن مارادونا لم يحصل على الرعاية والعلاج اللازمين، وهو ما قد يكون سبب وفاته. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد الأطباء الوقت الدقيق لوفاة لاعب كرة القدم السابق في أثناء محاولة إنعاشه، كان قد مات منذ عدة ساعات.

ولم يخف مارادونا جونيور سعادته بالفترة التي قضاها مع والده قبل وفاته، بعد أن اعترف بالأبوة، إذ قال: “لقد ناضلت مع والدتي وجميع أفراد عائلتي فترة طويلة، من أجل الاعتراف بالأبوة، وفي النهاية كان لي شرف وجودي بالقرب منه”.