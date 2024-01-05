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بعد أكثر من 3 سنوات على وفاته.. مارادونا بريء

مارادونا لم يكن قط متهرباً من الضرائب.. هكذا استقبل محامي أسطورة كرة القدم الراحل خبر تبرأته من تهم مستمرة منذ 30 عاماً مع سلطات الضرائب في إيطاليا

فريق التحرير by فريق التحرير
مارادونا

أعلنت المحكمة العليا الإيطالية براءة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الراحل دييغو مارادونا، من تُهم التهرب الضريبي، بعد قرابة 3 سنوات على وفاته.

واستمرت المعركة القضائية بين مهاجم نابولي التاريخي وسلطات الضرائب الإيطالي قرابة 30 عاماً، حيث تم اتهامه باستخدام شركات بالوكالة في ليشتنشتاين لتفادي دفع الضرائب عند تلقّي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي، مقابل حقوق صوره الشخصية، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب للاعب، في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وأسفرت عن اتهامات بقيمة 37 مليون يورو (40.38 مليون دولار)، ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زياراته لإيطاليا.

وقال محامي أنجيلو بيساني، محامي مارادونا لـ”رويترز”: “انتهى الأمر، ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من الوقوع في تناقض، إن مارادونا لم يكن قط متهرباً من الضرائب”.

وبحسب المحكمة، فقد تم إلغاء حكم صدر عام 2018.

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