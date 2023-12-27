في “بوكسنغ داي”.. ليفربول يقبض على صدارة البريميرليغ مؤقتا

بفوز صعب خارج الديار على فريق بيرنلي، أحكم ليفربول قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤقتا، حتى ينتهى المتصدر قبل انطلاق الجولة الحالية، فريق آرسنال من خوض لقاء الأسبوع الجاري.

ليفربول تصدر المسابقة برصيد 42 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن آرسنال الثاني الذي لعب 18 مباراة، وفي حالة فوز مدفعجية لندن على وستهام في الجولة الجارية، سيستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة، أما في حالة تعثره سيظل ليفربول متصدرا.

المباراة شهدت تسجيل هدفا مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق المهاجم داروين نونيز، ليمر اللقاء لطيفا على الضيوف الذين شعروا بإزالة الضغوطات مع الهدف المبكر، وقبل النهاية بلحظات سجل ديوغو جوتا هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة 90.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في اللقاء، وكاد أن يسجل في أكثر من فرصة لكن التوفيق لم يكن حليفه، ليظل في المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي لهداف المسابقة برصيد 12 هدفا، بفارق هدفين عن النرويغي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

ماهو “بوكسنغ داي” في البريميرليغ؟

ينتظر عشان الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” يوم 26 من ديسمبر في كل عام، من أجل متابعة جرعة مكثفة من المباريات تحت عنوان “بوكسنغ داي” وهو اليوم المخصص لتبادل هدايا عيد الميلاد في المملكة المتحدة.

وتحتفل رابطة الدوري الإنجليزي باليوم المميز، بعدد كبير من المباريات، التي تستمر حتى رأس السنة، حيث يلعب كل فريق 3 مباريات في أقل من أسبوع، وهو الأمر الذي يسبب ضغطا بدنيا هائلا على الأندية، لكنه يسفر عن متعة إضافية للجمهور.

وتشير التوقعات إلى أن الفريق الذي ينجح في المرور من ضغط مباريات فترة بوكسنغ داي ورأس السنة، دون أن يفقد صدارته، ينجح في التتويج بلقب البطولة في نهاية الموسم، لكن ربما لا ينطبق هذا الوضع خلال الموسم الحالي لاحتدام المنافسة بين ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي على اللقب.