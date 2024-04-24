ليفربول يرغب في التعاقد مع مدرب هولندي

أبدى فريق ليفربول رغبته في التعاقد مع أرنه سلوت مدرب فينورد روتردام الهولندي لخلافة يورغن كلوب وبدأ مفاوضات مع النادي الهولندي بهذا الشأن.

وقالت صحيفة “ألغمين داغبلاد” إن ليفربول أجرى اتصالات مع فينورد اليوم الأربعاء.

وارتبط سلوت بشكل كبير بانتقال محتمل إلى توتنهام هوتسبير العام الماضي لكنه فضل البقاء في فينورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي حتى 2026.

وأضافت التقارير أن ليفربول سيتعين عليه دفع مبلغ لم يكشف عنه لفينورد مقابل الحصول على خدمات سلوت.

وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينورد إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023 إضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد الماضي.

وفي موسمه الأول مع فينورد قاد أيضا النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

وبدأ سلوت، لاعب الوسط السابق، مسيرته التدريبية في ألكمار وعمل في البداية مساعداً للمدرب جون فان دن بروم ثم مدربا رئيسيا بين 2019 و2020.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رد دينيس تي كلوسه الرئيس التنفيذي لفينوورد على أسئلة بشأن مستقبل سلوت في مقابلة مع شبكة (ئي.إس.بي.إن) قائلا “نفترض أنه سيكون أيضا مدربنا العام المقبل. لقد مررنا بهذا الوضع من قبل وسنهتم بمصالحنا الخاصة”.

واتصلت رويترز بنادي ليفربول للتعليق.

وربطت تكهنات ليفربول باحتمال التعاقد مع لاعبه السابق ومدرب باير ليفركوزن تشافي ألونسو في وقت سابق من هذا العام لكن الإسباني فضل البقاء مع بطل الدوري الألماني.

وكان مدرب سبورتنغ لشبونة روبن أموريم أيضا من بين الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب الرفيع في ليفربول.

وأعلن كلوب في كانون الثاني / يناير الماضي أنه سيتنحى عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الجاري بعد فترة ناجحة مع النادي فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر وكذلك درع المجتمع.

وفي موسمه الأخير فاز ليفربول بكأس الرابطة ولا يزال ينافس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب برصيد 74 نقطة من 33 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر الذي لعب 34 مباراة.